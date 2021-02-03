"Бесподобный исполнитель" – Нани Брегвадзе простилась с Темуром Циклаури

Знаменитость пособолезновала всей Грузии в связи с потерей такого большого и замечательного певца и человека

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Выдающимся певцом нашего времени назвала Темура Циклаури звезда грузинской эстрады певица Нани Брегвадзе.

"С огромной душевной болью и скорбью хочу пособолезновать всей Грузии в связи с кончиной очень уважаемого мною и выдающегося певца нашего времени. Он навсегда останется в наших сердцах как необыкновенная личность и бесподобный исполнитель своего дела. Приношу соболезнования семье и разделяю их горе", – цитирует в Facebook Брегвадзе ее дочь Эка Мамаладзе.

Темур Циклаури скончался 1 февраля 2021 года, на 75 году жизни от коронавируса. Накануне стало известно, что состояние солиста знаменитого ансамбля "Иверия", которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. Циклаури проходил лечение в горийском военном госпитале.

Артист заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи, особенно тяжело болезнь перенесла его супруга – Лили Згваури. Несколько месяцев назад Темур Циклаури перенес операцию на сердце – коронарное шунтирование.

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Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия". В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.