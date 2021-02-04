В Грузии назвали обладателя премии "Защитник книги года"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Обладательницей ежегодной премии "Защитник книги года" стала грузинская актриса театра и кино Нино Касрадзе, об этом говорится в сообщении Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии в Facebook.

На заключительном мероприятии Всемирного дня чтения книг вслух наградила актрису председатель Ассоциации Русудан Мосидзе и исполнительный директор Тинатин Бериашвили.

В организации отмечают, что Нино Касрадзе была названа "Защитником книги года" за ее "значительный вклад, а также за поиск новых путей и средств для популяризации чтения книг".

"В течение нескольких лет актриса провела множество встреч, направленных на популяризацию грузинской и зарубежной литературы и привлечение интереса молодежи к чтению книг. Нино Касрадзе постоянно занималась популяризацией классической и современной грузинской поэзии по всей стране, планировала и проводила театральные вечера поэта и художницы Эсмы Ониани. Актриса неоднократно участвовала в беспрецедентных информационных кампаниях и проектах в поддержку книжного сектора, что способствовало популяризации литературы и приближению театральной сферы к современному литературному процессу", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Нино Касрадзе в рамках Международного фестиваля книги, вместе с Ассоциацией книгоиздателей и распространителей книг Грузии, создала проект "Актеры для литературы" в 2018 году.

Премия "Защитник книги года" была учреждена в 2016 году по инициативе Ассоциации, и с тех пор она ежегодно присуждается людям, проектам или учреждениям, которые особенно способствуют распространению грамотности в Грузии в течение года. Основным условием присуждения награды является то, что награжденное лицо или организация не должны работать в книжной сфере.

В предыдущие годы награда была вручена проекту "Книжная полка" (2020), Мамуке Хазарадзе (2019), Темуру Чхеидзе (2018), Formula Creative (2017), Левану Бердзенишвили (2016).