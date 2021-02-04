Первый канал откроет именную звезду телеведущего Давида Соколова

С первых же лет создания грузинского телевидения Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый канал Общественного вещателя Грузии откроет именную звезду известного телеведущего Давида Соколова.

На сайте телеканала говорится, что церемония открытия звезды состоится в четверг, 4 февраля, в парке Мтацминда, возле тбилисской телебашни.

С первых же лет создания грузинского телевидения Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. Параллельно с телевидением он также продолжал вести передачи по радио.

Первый канал Грузии уже открыл звезды знаменитостей в парке Мтацминда для известных телелиц: Александру Мачавариани, Лие Микадзе, Джульете Вашакмадзе, Жанете Арчвадзе, Нугзару Джугели и Тенгизу Натадзе.