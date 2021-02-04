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Диктор Давид Соколов

Первый канал откроет именную звезду телеведущего Давида Соколова

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210204/250791941/Pervyy-kanal-otkroet-imennuyu-zvezdu-televeduschego-Davida-Sokolova.html

С первых же лет создания грузинского телевидения Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе"

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Первый канал Общественного вещателя Грузии откроет именную звезду известного телеведущего Давида Соколова.

Зажженные в церкви свечи
© Sputnik / Alex Shlamov
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На сайте телеканала говорится, что церемония открытия звезды состоится в четверг, 4 февраля, в парке Мтацминда, возле тбилисской телебашни.

С первых же лет создания грузинского телевидения Давид Соколов на протяжении десятилетий работал ведущим новостной программы "Моамбе", а также ряда общественно-политических программ. Параллельно с телевидением он также продолжал вести передачи по радио.

Первый канал Грузии уже открыл звезды знаменитостей в парке Мтацминда для известных телелиц: Александру Мачавариани, Лие Микадзе, Джульете Вашакмадзе, Жанете Арчвадзе, Нугзару Джугели и Тенгизу Натадзе.



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