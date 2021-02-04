Акунин, Тонкин, Харатишвили - Грузия проведет литературный онлайн-фестиваль

Борис Акунин, Нино Харатишвили, Бойд Тонкин и другие известные фигуры мировой литературы примут участие в грузинском виртуальном фестивале в феврале

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Грузинский литературный онлайн-фестиваль для англоязычных стран под названием "Фантастическая таверна Грузии - Европа встречает Азию" пройдет по инициативе тбилисского Дома писателей 25-28 февраля.

Партнерами фестиваля выступают Британская библиотека (British Library) и Американская литературная платформа - Words Without Borders.

Концепция и программа фестиваля были разработаны в сотрудничестве с Домом писателей известным британским журналистом и литературным критиком Майей Джаги, которая и является художественным руководителям фестиваля.

На одиннадцати мероприятиях, запланированных в рамках фестиваля, писатели расскажут о свободе, сатире и юморе, о женщинах в искусстве, современных процессах перевода, о Тбилиси, культе мужественности, полифонии, джазе и грузинской кухне.

В первый день фестиваля, 25 февраля, беседу проведут известная грузинская писательница Нино Харатишвили и Майя Джаги. В этот же день участие примут писатели Ака Морчиладзе и Дато Турашвили.

На следующий день, то есть 26 февраля, виртуальные зрители смогут послушать разговор писателей Беки Адамашвили и Лаши Бугадзе, а также британского журналиста и писателя Клэр Армитстед.

О грузинской кухне 27 февраля расскажет известный грузинский повар Лука Начкебия, а о женщинах-пионерах в искусстве поговорят режиссер и писатель Нана Эквтимишвили и писательница Тамара Мелашвили.

В этот же день о загадках Российской Империи расскажут писатель Борис Акунин и английский писатель и журналист Бойд Тонкин.

В завершающий день фестиваля в виртуальных встречах примут участие американский поэт Лин Коффин, а также американская журналистка и писательница Морин Фрили. Виртуальную "Прогулку по Тбилиси" проведут писатель Арчил Кикодзе вместе с американской журналисткой Уэнделл Стивенсон.

Тему мужественности в современной Грузии обсудят переводчик и писатель Давид Габуния и южноафриканский писатель Марк Гевиссер. А на завершающей фестиваль встрече писатели Зураб Карумидзе и Бойд Тонкин поговорят о полифонии, прозе и джазе.

Все мероприятия пройдут в онлайн-формате.