Выставка "Мой Тбилиси" художницы Наталии Флоренской открывается в Москве

Те, кто не был в Тбилиси, сразу захотят туда отправиться, а те, кто был, с ностальгией будут вспоминать знакомые места, утверждают организаторы выставки

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Выставка картин российской художницы Наталии Флоренской "Мой Тбилиси" пройдет в московском Центре современного искусства ВИНЗАВОД, в галерее Totibadze.

Как сообщают организаторы экспозиции, в 2020 году художница решила поехать из Санкт-Петербурга в Тбилиси на месяц, чтобы проведать родные места, но случилась пандемия, и месяц превратился в полгода, в которые и были написаны картины, представленные на новой выставке.

"Те, кто не был в Тбилиси, сразу захотят туда отправиться, а те, кто был, с ностальгией будут вспоминать знакомые места", – отмечается в анонсе выставки.

Наталия Флоренская из знаменитого рода Флоренских, который всегда был связан с Тифлисом. Флоренская родилась в Ленинграде в 1939 году. Училась в Мухинском училище (СПбГПХА им. А. Л. Штиглица) на факультете монументальной живописи. С 1963 года работала художником-постановщиком на телевидении, с 1967 года – художником-прикладной графики в Комбинате графического искусства, с 1980-х годов начала заниматься научной иллюстрацией. С 1979 года – член Союза художников (секция графики), с 1991 года – член Guild of Natural Science illustrators (GNS).

Выставка "Мой Тбилиси" продлится до 21 марта. Галерея работает с 12:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный.