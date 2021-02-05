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Музыкальный проект The Voice of Georgia возвращается на телеэкраны

Музыкальный проект The Voice of Georgia возвращается на телеэкраны

photo: The Voice / FB
Культура
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Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (25)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210205/250800778/Muzykalnyy-proekt-The-Voice-of-Georgia-vozvraschaetsya-na-teleekrany-.html

Уже известны имена четырех тренеров – отбирать конкурсантов будут Степане Мгебришвили, Николоз Рачвели, Ниаз Диасамидзе и Саломе Коркоташвили (Salio)

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Музыкальный проект The Voice of Georgia выйдет в эфир на Первом канале Грузии 20 февраля.

Георгий Надибаидзе - победитель проекта The Voice
photo: courtesy of Giorgi Tsaava
Не зал, а Zoom: впервые в Грузии у проекта "Голос" будет интерактивная онлайн-аудитория

На сайте канала отмечается, что уже записано первое шоу слепых прослушиваний и первая часть участников была представлена ​​тренерам.

Однако зрители не смогут присутствовать физически на съемках в связи с пандемией коронавируса, поэтому популярный вокальный телепроект The Voice of Georgia предлагает зрителям удаленно наблюдать за процессом записи проекта и даже занять собственное место на экране. Запись, с помощью программы Zoom, удаленно уже посетили 100 уникальных зрителей.

Чтобы присутствовать на онлайн-записи, необходимо вступить в официальную группу Facebook (The Voice • Грузинский зритель), где перед записью каждого шоу будет размещена соответствующая ссылка.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, их всего 100. Тот, кто первым перейдет по ссылке, получит место, а остальные смогут "занять место в зале" после того, как кто-либо из зрителей покинет платформу Zoom.

Уже известны имена четырех тренеров – отбирать конкурсантов будут Степане Мгебришвили, Николоз Рачвели, Ниаз Диасамидзе и Саломе Коркоташвили (Salio).

The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.

Темы:
Грузинские ТВ-шоу и шоу-бизнес (25)


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