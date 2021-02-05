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Галерея современного искусства появится в бывшем здании канатной дороги в парке Мзиури

Галерея современного искусства появится в бывшем здании канатки в парке Мзиури

photo: Tbilisi City Hall / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2253)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210205/250801504/Galereya-sovremennogo-iskusstva-poyavitsya-v-byvshem-zdanii-kanatki-v-parke-Mziuri-.html

Художники и артисты современного искусства смогут не только выставлять свои работы в новой галерее, но и работать в ней как в мастерской

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Бывшее здание канатной дороги в парке Мзиури будет преобразовано в пространство современного искусства, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

В рамках обновления здание сохранит свой внешний вид, а внутри него разместится галерея современного искусства. Об интересном проекте журналистам рассказал столичный мэр Каха Каладзе.

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photo: courtesy of Tbilisi City Hall
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"Мы начали еще один проект в парке Мзиури. В прошлом году мы завершили полную реконструкцию парка и пообещали жителям, что это здание, бывшее здание канатной дороги, которое годами находилось в худшем состоянии, отремонтируют и восстановят. Место было завалено мусором, но сегодня его убирают и проект реализуется. Это будет современная галерея", – сказал Каладзе.

Цель проекта – интеграция современного искусства в общественное пространство города,  организация и продвижение образовательных и культурных мероприятий, а также создание рабочей среды для художников и исследователей.

Ремонт здания и другие работы проводит мэрия Тбилиси. Автор проекта – "Контекст куб". По словам градоначальника, галерея современного искусства появится в Мзиури в апреле.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2253)


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