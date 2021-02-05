Мать Илона Маска появилась в платье от грузинского дизайнера

Грузия, похоже, прочно запала в ареал внимания знаменитости – сначала она искала в Тбилиси издательство для своей книги, а теперь и наряд

ТБИЛИСИ, 5 фев – Sputnik. Мать основателя Tesla Motor и SpaceX Илона Маска – Мэй Маск надела платье от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе.

Фотографию, где знаменитость запечатлена в платье от бренда Anouki, она выложила на свою страницу в Instagram. В легком платье темно-персикового цвета Маск вышла на интервью на телевидении.

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Сам дизайнер, увидев фото, оставила комментарий от имени бренда, состоящий из эмоджи сердец.

Мэй Маск, судя по всему, знает Грузию достаточно хорошо, ведь ранее она планировала издать свою книгу "Женщина строит планы" в Грузии, и искала для этого издательство, написав об этом в Twitter.

Это автобиографический труд, в котором Маск рассказывает, каким был путь к успеху и как она смогла после развода с мужем воспитать троих детей. Маск выпустила книги Feel Fantastic (в 1996 году) и Executive Stamina: 21 Days to Change a Habit (в 1999 году).

Мэй Маск 71 год. Она успешный диетолог и модель, читает лекции о здоровом питании в разных странах мира.

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Ануки Арешидзе – весьма популярный грузинский дизайнер, известный и за пределами страны. В одежде от Арешидзе уже появлялись Крисси Тайген, Леди Гага, Хлои Кардашьян, Джесси Джей и другие.

Первую личную коллекцию с участием всемирно известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы. Вещи Anouki продаются по всему миру через риелторов, а также в монобутиках Тбилиси и Батуми.