"Счастье, что существует сцена" – Грузия отмечает 100 лет Михаила Туманишвили

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Грузия отмечает столетие со дня рождения основателя Тбилисского государственного театра киноактеров, выдающегося режиссера и педагога Михаила Туманишвили.

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"Пусть мне будет не то что 70, а даже сто лет, я все время будут работать с молодежью, потому что больше этого счастья не существует ничего, – говорил режиссер. – Недавно мне было нехорошо, была аритмия или еще какая-то зараза. Я пришел в театр и забыл про аритмию и про все на свете. Именно в этот момент я подумал – какое счастье, что существует сцена", – говорил режиссер.

© photo: Sputnik / Рухкян Режиссер Михаил Туманишвили

Спектакли Михаила Туманишвили, разнообразные по жанру и стилю, отличались простотой художественного языка, психологической точностью, утонченным вкусом и лаконизмом. Режиссер является автором таких постановок, как: "Испанский священник", "Люди, будьте бдительны!", "Повесть о любви", "Антигона", "Чинчрака", "Пока арба не перевернулась", "Мост", "Свиньи Бакулы", "Наш городок", "Дон Жуан" и многих других.

© photo: Sputnik / Рухкян Режиссер Михаил Туманишвили и дирижер, педагог Одиссей Димитриади

Воспитанниками маэстро являются известные режиссеры Роберт Стуруа и Темур Чхеидзе, а также именитые грузинские актеры Зураб Кипшидзе и Кети Долидзе. Михаил Туманишвили являлся лауреатом Государственной премии Грузинской ССР им. Котэ Марджанишвили. Удостоен званий: Народный артист Грузинской ССР (1961), Народный артист СССР (1981), Государственная премия СССР (1988), Почетный гражданин Тбилиси (1986).

Михаил Туманишвили родился 6 февраля 1921 года в Тбилиси. Учился на режиссерском факультете Государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели по классу Георгия Товстоногова. После окончания обучения вел педагогическую деятельность в том же театре в период 1949-1978 гг. Занимал должность главного режиссера редакции отдела постановок на телевидении Грузии в течении четырех лет (1971-1975). Руководил театральной мастерской при киностудии "Грузия-фильм" с 1975 года.

В 1975 году режиссер вместе со своими студентами-актерами основал новую театральную труппу. По инициативе киностудии "Грузия-фильм", на базе старой киностудии труппе выделили сцену. 14 января 1978 года, в день рождения грузинского театра родился еще один экспериментальный грузинский театр – театральная студия-мастерская. Позже была названа "Театром киноактеров". На сегодняшний день театр называется в честь маэстро "Театр киноактеров им. М. Туманишвили". Студенты труппы продолжают работать по актерскому методу Туманишвили.

http://www.ambebi.ge Грузинский режиссер Михаил Туманишвили

Жизнь мастера оборвалась на 76-м году жизни. Он похоронен в Дидубийском Пантеоне писателей и общественных деятелей.

С 1997 году в Тбилиси проходит Грузинский международный фестиваль искусства GIFT имени Михаила Туманишвили. Ежегодно на сцене мероприятия свои лучшие спектакли играют сильнейшие театральные коллективы из разных стран.