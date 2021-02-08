Грузинский анимационный фильм "Заброшенная деревня" вновь отправляется в Японию

Фильм будет представлен на Международном фестивале искусства и альтернативного видения Йебису, который открылся в Японии 5 февраля

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Анимационный фильм "Заброшенная деревня" грузинского режиссера Мариам Капанадзе вновь возвращается в Японию – на этот раз на Международный фестиваль искусства и альтернативного видения Йебису.

Национальный центр кинематографии Грузии отмечает, что фестиваль существует с 1995 года и в этом году проходит с 5 по 21 февраля. Он направлен на поддержку творческой деятельности в области кино и поощрения диалога с различными жанрами.

"Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, и олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.