11:52 08 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск

Грузинский анимационный фильм "Заброшенная деревня" вновь отправляется в Японию

© AFP / Philip Fong
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2255)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/02/250522742.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210208/250828010/Gruzinskiy-animatsionnyy-film-Zabroshennaya-derevnya-vnov-otpravlyaetsya-v-Yaponiyu.html

Фильм будет представлен на Международном фестивале искусства и альтернативного видения Йебису, который открылся в Японии 5 февраля

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Анимационный фильм "Заброшенная деревня" грузинского режиссера Мариам Капанадзе вновь возвращается в Японию – на этот раз на Международный фестиваль искусства и альтернативного видения Йебису.

Кадр из фильма Деи Кулумбегашвили Начало
Courtesy of Georgian National Film Center
Грузинская драма "Начало" получила главную награду кинофестиваля в Италии

Национальный центр кинематографии Грузии отмечает, что фестиваль существует с 1995 года и в этом году проходит с 5 по 21 февраля. Он направлен на поддержку творческой деятельности в области кино и поощрения диалога с различными жанрами.

"Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.

Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, и олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.

Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2255)
Теги:
Япония, кинофестиваль, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото
Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik
Боррель: суд Латвии разберется в ситуации с журналистами Sputnik
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться