Российская актриса Юлия Пересильд переехала в Тбилиси и запела на грузинском

Пожить в Грузии было давней мечтой Пересильд. Сейчас она стала реальностью, от которой актриса в восторге

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Известная российская актриса Юлия Пересильд уже несколько дней живет в Тбилиси, об этом она рассказала на своей Instagram-странице.

Актриса написала, что пожить в Тбилиси было ее давней мечтой, и, кажется, сейчас она осуществилась. Приехав, она даже успела налепить с детьми хинкали.

"Давно мечтала пожить в Тбилиси, и вот... И всегда мечтала, чтобы дети погрузились в культуру этой страны! И вообще думаю, детям так важно с малых лет видеть, понимать и чувствовать людей разных культур, религий, мироощущений", – пишет актриса.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Далее Пересильд показала поклонникам, как гуляет по Тбилиси, выложив видео. Там она на фоне водопада Легвтахеви и в папахе мастерски поет знаменитую песню "Сулико".

"Гуляя по пустым улицам Тбилиси, все время хочется петь... и петь, конечно, на грузинском... Сразу простите, если пою что-то не так, но уж ооочень хотелось", – говорит Юлия.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Пока неизвестно, на какой срок приехала в Тбилиси российская актриса.

Юлия Пересильд – российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Пересильд обрела большую популярность после кинокартина известного режиссера Алексея Учителя "Край", где она сыграла роль красавицы Софии. После она полюбилась зрителя своими ролями в многочисленных сериалах, таких как "Есенин", "Палач", "Дети волков" и полнометражных фильма "Невеста", "Подсадной", "Битва за Севастополь" и других.