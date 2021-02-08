Появился новый трейлер "Форсажа 9" с кадрами из Грузии - видео

В тизере показаны главные герои франшизы, которые живут счастливой семейной жизнью, но этой идиллии угрожает опасность

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В Сети появился новый трейлер голливудского фильма "Форсаж 9", некоторые эпизоды которого снимали в Грузии.

Киностудия Universal представила новый трейлер приключенческого боевика, презентация состоялась в рамках розыгрыша Суперкубка по американскому футболу.

В тизере показаны главные герои – Доминик Торетто и Летти Ортис, которые теперь живут счастливой семейной жизнью и воспитывают сына. Но в финале тизера намек на то, что этой идиллии все-таки угрожает опасность. Другие детали сюжета не разглашаются.

Премьера фильма состоится 28 мая 2021 года. Изначально фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2020 года. Но планы авторов франшизы были нарушены первой волной коронавируса по всему миру и закрытием огромного числа кинотеатров.

Ожидается, что девятый "Форсаж" станет предпоследней частью серии. В нем поклонников фильма ожидают возвращение Сона Кана в роли Хана Лю, появление экс-рестлера Джона Сины в образе младшего брата Доминика Торетто, а также, естественно, традиционный набор погонь, драк, перестрелок и взрывов.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Подготовка к съемкам фильма "Форсаж 9" на проспекте Важа-Пшавела

В фильме также снимались Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер и рэпер Лудакриса.

Съемки знаменитой франшизы прошли в Тбилиси летом 2019 года в рамках проекта "Снимай в Грузии", осуществляемого программой министерства экономики и устойчивого развития "Производи в Грузии".

© Sputnik / STRINGER Съемки фильма "Форсаж 9" в столице Грузии

Американский блокбастер пополнил государственную казну Грузии на 32 миллиона лари (более 10 миллионов долларов). В сумму вошла аренда техники, помещений и трудоустройство персонала. Съемки проходили на центральных улицах Тбилиси и Рустави дольше месяца. Настройка и сбор технических средств проходил на территории выставочного центра Expo Georgia.