Грузинка покорила наставников проекта "Голос страны" на Украине

Красивый, сильный вокал и бешеная энергетика – естественно, украинские наставники не могли не повернуться

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Певица грузинского происхождения, проживающая в Одессе, Ирина Эбралидзе заставила повернуться всех четырех наставников на украинском вокальном шоу "Голос страны".

Для первого тура слепых прослушиваний, где члены жюри сидят спиной к конкурсантам и выбирают их только по вокальным данным, 22-летняя Ирина выбрала песню Билли Айлиш "No time to die".

Своим проникновенным исполнением песни певица не оставила равнодушными наставников, так что они все повернулись к ней, однако Эбралидзе выбрала команду Нади Дорофеевой.

На сайте проекта отмечается, что Ирина долгое время мечтала попасть на проект "Голос страны".

"С миром музыки девушку познакомила мама, которой, к сожалению, уже нет в живых. И сейчас она пришла на главную вокальную сцену, чтобы спеть для своей мамы. Девушка хочет стать певицей в память о дорогом человеке в ее жизни", – говорится на сайте.

Мама Ирины Эбралидзе погибла в результате ДТП. На данный момент Ирина Эбралидзе зарабатывает на жизнь пением в ресторанах. И теперь надеется, что участие в проекте поможет ей выйти на большую сцену.