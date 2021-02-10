В Тбилиси почтили память поэта Александра Пушкина

Почитатели творчества Александра Сергеевича возложили венки и цветы к памятнику поэту и продекламировали стихи на русском и в переводе на грузинский

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Члены Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" и сотрудники Государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова отметили в Тбилиси день памяти русского поэта Александра Пушкина.

В день смерти Александра Сергеевича в Пушкинский сквер вместе с членами "Русского клуба" и грибоедовцами, пришли и тбилисцы-почитатели творчества поэта, а также общественные деятели и представители организаций российских соотечественников в Грузии.

Они возложили венки и цветы к памятнику Пушкину. Там же прозвучали стихи поэта на русском языке и в переводе на грузинский.

"Как и каждое 10 февраля, в день смерти Александра Сергеевича Пушкина, в Тбилиси почтили память великого поэта. Он встретил в столице Грузии свое 30-летие. В мае 1829 года въехал в Тифлис, 10 июня отправился в действующую армию под Эрзерум. Через два месяца, на обратном пути из Эрзерума, поэт вновь задержался в городе с 1 августа по 6 августа", – говорится в сообщении "Русского клуба".