В монастыре Святой Нино в Бодбе обустроили туристическую инфраструктуру

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В монастыре Святой Нино в Бодбе (регион Кахети) завершилось обустройство туристической инфраструктуры и восстановление подъездной дороги к источнику Святой Нино, об этом говорится в сообщении Фонда муниципального развития Грузии.

Проект предусматривал устройство двухэтажной автостоянки на территории, прилегающей к монастырю. Также были проведены работы по внутреннему и внешнему водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции, установлено внутреннее и внешнее освещение.

В Фонде отмечают, что из-за большого количества паломников в монастыре Святой Нино в Бодбе существующая инфраструктура уже не могла удовлетворить возросший спрос, часто возникали пробки.

Фонд отремонтировал подъездную дорогу к источнику Святой Нино. Сейчас это асфальтобетонная дорога протяженностью в три километра.

Работы начались в июле 2019 года и завершились в январе 2021 года. Проект финансировался Европейским инвестиционным банком, а общая стоимость составила 4,7 миллиона лари (1,4 миллиона долларов).

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Бодбийский монастырь – женский монастырь Бодбийской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в двух километрах от Сигнахи. В нем покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году на 67 году жизни после 35-летнего апостольского подвижничества.