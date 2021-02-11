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Монастырь Бодбе

В монастыре Святой Нино в Бодбе обустроили туристическую инфраструктуру

© photo: Sputnik / Besik Pipia
Культура
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Грузия делает ставку на туризм (94)
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Sputnik Грузия
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Масштабный проект финансировался Европейским инвестиционным банком, а общая стоимость составила 4,7 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В монастыре Святой Нино в Бодбе (регион Кахети) завершилось обустройство туристической инфраструктуры и восстановление подъездной дороги к источнику Святой Нино, об этом говорится в сообщении Фонда муниципального развития Грузии.

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© Sputnik / STRINGER
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Проект предусматривал устройство двухэтажной автостоянки на территории, прилегающей к монастырю. Также были проведены работы по внутреннему и внешнему водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции, установлено внутреннее и внешнее освещение.

В Фонде отмечают, что из-за большого количества паломников в монастыре Святой Нино в Бодбе существующая инфраструктура уже не могла удовлетворить возросший спрос, часто возникали пробки. 

Фонд отремонтировал подъездную дорогу к источнику Святой Нино. Сейчас это асфальтобетонная дорога протяженностью в три километра. 

Работы начались в июле 2019 года и завершились в январе 2021 года. Проект финансировался Европейским инвестиционным банком, а общая стоимость составила 4,7 миллиона лари (1,4 миллиона долларов).

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Бодбийский монастырь – женский монастырь Бодбийской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в двух километрах от Сигнахи. В нем покоятся мощи просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины, умершей там же в 347 году на 67 году жизни после 35-летнего апостольского подвижничества.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (94)


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