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Выставка коллекций Национального музея Грузии в Баку

В Баку проходит уникальная выставка коллекций Национального музея Грузии

photo: Georgia in Azerbaijan / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2261)
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На экспозиции можно увидеть произведения позднеиранского искусства, созданные в период правления династии Каджаров, артефакты из комплекса дворца Сардар в Ереване и уникальный фотоархив известного фотографа Дмитрия Ермакова

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Центре Гейдара Алиева в Баку проходит выставка Национального музея Грузии "Уцелевшие шедевры – азербайджанские и восточные коллекции из Национального музея Грузии".

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Как отмечается, после долгого локдауна в Азербайджане открылись музеи, и посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе вместе с коллективом и представителями диаспоры посетил бакинский Центр Гейдара Алиева.

Коллекция Национального музея Грузии экспонирована на двух этажах центра – это произведения позднеиранского искусства, созданные в период правления династии Каджаров (1785-1925), артефакты из комплекса дворца Сардар в Ереване (XIX век) и уникальный фотоархив известного фотографа Дмитрия Ермакова (1846-1916).

На выставке также представлена ​​этнографическая одежда азербайджанцев из разных регионов Кавказа и другое.

Как сообщается, в грузинском музее особенное внимание стоит уделить фотографиям Дмитрия Ермакова, которые знакомят зрителя с материалом, отражающим существование и мастерство различных социальных слоев азербайджанцев, хроникой постепенного сноса и разрушения Сардарского дворца, мечети и всего комплекса. 

"Этот проект – начало новой жизни Кавказского музея, а также возможность представить его не только Грузии, но и другим странам. У нас есть возможность представить нашу культуру и науку вместе с передовым опытом сегодняшнего дня, показать международным коллегам и широкой общественности ту роль, которую мы играем сегодня в формировании мировой истории", – говорится в сообщении Национального музея Грузии.

Выставка, которая открылась 27 мая 2019 года и продлится до апреля 2021 года, является завершающим этапом пятилетней научно-исследовательской работы, проводимой совместными усилиями Национального музея, Музея искусств Азербайджана и Благотворительного фонда Алиева.

Кураторы выставки – старший хранитель восточных коллекций Национального музея, доктор искусствоведения, профессор Ирина Кошоридзе и доктор исторических наук, профессор Эльдар Надирадзе. С азербайджанской стороны – директор Национального художественного музея Азербайджана Чингиз Фарзалиев и руководитель проекта, представитель Центра Гейдара Алиева Эмин Мамедов.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2261)


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