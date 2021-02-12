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Кадр из кинофильма Листопад

Фильмы Отара Иоселиани будут храниться в Нацархиве Грузии

© photo: Sputnik
Культура
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Темы:
Грузинское кино (155)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210212/250872577/Filmy-Otara-Ioseliani-budut-khranitsya-v-Natsarkhive-Gruzii.html

Среди лент, которые отреставрировали во Франции, "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Старинная грузинская песня", "Охота на бабочек", "Фавориты луны" и другие

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани передал электронные версии своих фильмов Национальному архиву министерства юстиции Грузии.

Режиссер Отар Давидович Иоселиани
© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev
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По данным Нацархива, 21 высококачественная цифровая копия документальных и художественных фильмов (формат DCP), снятых в Грузии и Франции в период с 1950 по 2015 год, теперь стали частью Фонда национальных архивов Грузии. Фильмы были отсканированы и восстановлены в цифровом виде во Франции.

Среди отсканированных лент "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Старинная грузинская песня", "Охота на бабочек", "Фавориты луны" и другие.

В грузинском Национальном архиве хранится более 36 000 фильмов, а также их цифровые версии. Среди них самый старый фильм, снятый в Тбилиси в 1909 году, и первый грузинский полнометражный летописно-документальный фильм "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми" 1912 года. Национальный архив систематически оцифровывает фильмы на 4k-киносканерах и при необходимости восстанавливает их в цифровом виде.

Темы:
Грузинское кино (155)


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