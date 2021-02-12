Фильмы Отара Иоселиани будут храниться в Нацархиве Грузии

Среди лент, которые отреставрировали во Франции, "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Старинная грузинская песня", "Охота на бабочек", "Фавориты луны" и другие

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани передал электронные версии своих фильмов Национальному архиву министерства юстиции Грузии.

По данным Нацархива, 21 высококачественная цифровая копия документальных и художественных фильмов (формат DCP), снятых в Грузии и Франции в период с 1950 по 2015 год, теперь стали частью Фонда национальных архивов Грузии. Фильмы были отсканированы и восстановлены в цифровом виде во Франции.

Среди отсканированных лент "Жил певчий дрозд", "Пастораль", "Старинная грузинская песня", "Охота на бабочек", "Фавориты луны" и другие.

В грузинском Национальном архиве хранится более 36 000 фильмов, а также их цифровые версии. Среди них самый старый фильм, снятый в Тбилиси в 1909 году, и первый грузинский полнометражный летописно-документальный фильм "Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми" 1912 года. Национальный архив систематически оцифровывает фильмы на 4k-киносканерах и при необходимости восстанавливает их в цифровом виде.