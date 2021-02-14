Грузинский певец Зура Доиджашвили скончался в Израиле

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Умер известный грузинский певец Зура Доиджашвили, информацию распространяют члены семьи музыканта в Facebook.

"Не смогла исполнить твою волю. Не смогла вернуть тебя в Тбилиси живого. Прости", - пишет в социальной сети супруга певца Кети Вадачкория.

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию.

В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие.