12:17 14 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
ზურა დოიჯაშვილი

Грузинский певец Зура Доиджашвили скончался в Израиле

Photo: Amiran Buturishvili / FB
Культура
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210214/250887082/Gruzinskiy-pevets-Zura-Doidzhashvili-skonchalsya-v-Izraile.html

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Умер известный грузинский певец Зура Доиджашвили, информацию распространяют члены семьи музыканта в Facebook.

"Не смогла исполнить твою волю. Не смогла вернуть тебя в Тбилиси живого. Прости", - пишет в социальной сети супруга певца Кети Вадачкория.

Тбилисский Большой концертный зал (Филармония)
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Тбилиси тяжелобольному певцу Зурабу Доиджашвили откроют именную звезду

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию.

В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - плакаты и митингующие
Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться