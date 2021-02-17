Актер Кахи Кавсадзе попал в реанимацию

На момент поступления в больницу Кахи Давидович находился в критическом состоянии – у артиста дыхательная недостаточность и пневмония

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Знаменитый грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники, пишет телеканал Imedi.

Как сообщила клинический директор клиники Тбилисского государственного медицинского университета Лали Турдзеладзе, на момент поступления Кахи Кавсадзе находился в критическом состоянии.

"Его привезли в клинику 3-4 дня назад. Состояние его здоровья было тяжелым. Сейчас относительно лучше, но он все еще остается в реанимации", – сказала Турдзеладзе.

По ее словам, у артиста дыхательная недостаточность и пневмония.

Кахи Кавсадзе лечился от коронавируса и выздоровел в декабре прошлого года.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более чем 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"