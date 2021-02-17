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Грузинский советский актёр театра и кино, звезда Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели Кахи Давидович Кавсадзе

Актер Кахи Кавсадзе попал в реанимацию

© photo: Sputnik
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210217/250911014/Akter-Kakhi-Kavsadze-popal-v-reanimatsiyu-.html

На момент поступления в больницу Кахи Давидович находился в критическом состоянии – у артиста дыхательная недостаточность и пневмония

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Знаменитый грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники, пишет телеканал Imedi.

Как сообщила клинический директор клиники Тбилисского государственного медицинского университета Лали Турдзеладзе, на момент поступления Кахи Кавсадзе находился в критическом состоянии.

Грузинский советский актёр театра и кино Кахи Давидович Кавсадзе
© photo: Sputnik
Кахи Кавсадзе победил коронавирус

"Его привезли в клинику 3-4 дня назад. Состояние его здоровья было тяжелым. Сейчас относительно лучше, но он все еще остается в реанимации", – сказала Турдзеладзе.

По ее словам, у артиста дыхательная недостаточность и пневмония.

Кахи Кавсадзе лечился от коронавируса и выздоровел в декабре прошлого года.

Актер отпраздновал 85-летний юбилей 5 июня. На протяжении десятилетий он является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные постановки, а также участие в более чем 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об артисте – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"



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