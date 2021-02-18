Певца Зуру Доиджашвили похоронят в Тбилиси

Известный грузинский певец боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Грузинский певец Зура Доиджашвили, скончавшийся в Израиле, будет похоронен в Тбилиси, об сказала журналист Майя Кахидзе.

Последней волей артиста было приехать на родину живым, однако, как написала супруга певца Кети Вадачкория, они не смогли исполнить его последнюю волю.

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию.

В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года, в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие.