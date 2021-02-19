Пианистка Анна Кипиани удостоена трех призов на престижном конкурсе в Канаде

Вместе с Кипиани призерами конкурса стали талантливые выпускницы и первокурсницы Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Грузинская пианистка Анна Кипиани стала лауреатом и обладателем двух призов Канадского международного конкурса пианистов, об этом пианистка рассказала на своей странице в Facebook.

Канадский международный конкурс пианистов был учрежден для поощрения молодых и перспективных музыкантов и поддержке на пути к карьере.

Анна Кипиани получила главный приз конкурса, тем самым войдя в шестерку лучших конкурсантов. Также Кипиани получила специальный приз за "Лучшее исполнение классической работы" и Приз зрительских симпатий.

Стоит отметить, что Кипиани стала не единственной грузинкой, которая получила призовые места в конкурсе. Главным призом конкурса удостоена и выпускница Тбилисской консерватории Тамта Маградзе. А приз зрительских симпатий также вместе с Кипиани получила первокурсница консерватории Саломе Модебадзе.

Анне Кипиани 26 лет. Она является выпускницей Королевского музыкального колледжа в Великобритании. Ранее Анна окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, класс Элисо Вирсаладзе.

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Кипиани – обладательница многочисленных премий. В ее копилке победа на Международном конкурсе пианистов имени Владимира Крайнева, на Музыкальном фестивале Вербье и Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна.