Грузинская архитектурная компания вошла в число лучших

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Платформа Architzer включила компанию грузинского архитектора, выпускника Гарвардского университета Георгия Хмаладзе – Khmaladze Architects, в список 139 фирм, за работой которых следует наблюдать в 2021 году.

Architzer опубликовал "каталог высококачественных архитектурных и дизайнерских фирм" 2021 года. Многие из них в прошлом году получили премию издания – A+Awards.

В списке "избранных" оказалась и Khmaladze Architects, спроектировавшая здание кофейной компании Meama в Тбилиси и McDonald’s в Батуми.

"Грузинская компания Khmaladze Architects за последние годы приобрела большое значение и признание благодаря многочисленным наградам, проектам в разных категориях и созданию архитектурной типологии… Интересно, чего ожидать в 2021 году от основателя компании Георгия Хмаладзе и его команды", — пишет Architizer.

В прошлом году проект фабрики Meama выиграл пять номинаций в трех разных категориях A+Awards, среди которых "Архитектура и бетон" и "Дизайн офисного интерьера".

Проект кофейной компании в Тбилиси ранее получил Гран-при международного конкурса молодых архитекторов ArchDaily & Strelka Award 2019.

Спроектированная Хмаладзе кофейная фабрика расположена на дороге, ведущей в Тбилисский аэропорт. Со стороны автомагистрали фасад здания представляется положенными друг на друга бетонными плитами без оконных проемов.

Площадь здания составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Помимо фабрики там же размещаются офисные помещения, залы для дегустации и небольших выставок. Пространства разделены стеклянными перегородками.

Команда Architizer называет сайт, появившийся в 2009 году, базой данных или фейсбуком для архитекторов. По сути, это профессиональная социальная сеть, в которой бюро или отдельные архитекторы заводят профиль и выкладывают свои проекты, постепенно формируя публичное электронное портфолио. Редакция выбирает лучшие из проектов. У проекта также есть ежегодный конкурс графики и премия A+Award. В 2021 году он состоится уже в девятый раз.

Проект Георгия Хмаладзе включает в себя фабрику по производству кофе, а также офисы, пространство для дегустации кофе и даже небольших выставок. Здание представляет из себя монолитный бетонный фасад с причудливыми геометрическими формами. Оригинальность сооружению придает газон на крыше.