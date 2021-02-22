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Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели

Грузия простится с певцом Зурой Доиджашвили 25 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2264)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210222/250962444/Gruziya-prostitsya-s-pevtsom-Zuroy-Doidzhashvili-25-fevralya.html

Провести последние дни жизни на родине было последней волей артиста, однако этому случиться было не суждено. Доиджашвили скончался в Израиле, в результате тяжелой болезни

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Гражданская панихида по известному грузинскому певцу Зуре Доиджашвили будет проходить в Тбилиси 23 и 24 февраля, об этом написал в Facebook друг исполнителя, журналист Бесо Чубинидзе.

Панихида будет проходить 23 февраля по адресу улица Нишниадзе, 19, с 17:00 и 24 февраля – в храме Анчисхати, с 15:00. Похороны состоятся 25 февраля, в 14:00, на Сабурталинском кладбище.

Горящая свеча в руке, фото из архива
© CC0 / Pixabay
Певца Зуру Доиджашвили похоронят в Тбилиси

Последней волей артиста было приехать на родину живым, однако, как рассказала журналистам супруга певца Кети Вадачкория, они не смогли исполнить его последнюю волю.

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2264)


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