Грузия простится с певцом Зурой Доиджашвили 25 февраля

Провести последние дни жизни на родине было последней волей артиста, однако этому случиться было не суждено. Доиджашвили скончался в Израиле, в результате тяжелой болезни

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Гражданская панихида по известному грузинскому певцу Зуре Доиджашвили будет проходить в Тбилиси 23 и 24 февраля, об этом написал в Facebook друг исполнителя, журналист Бесо Чубинидзе.

Панихида будет проходить 23 февраля по адресу улица Нишниадзе, 19, с 17:00 и 24 февраля – в храме Анчисхати, с 15:00. Похороны состоятся 25 февраля, в 14:00, на Сабурталинском кладбище.

Последней волей артиста было приехать на родину живым, однако, как рассказала журналистам супруга певца Кети Вадачкория, они не смогли исполнить его последнюю волю.

Зура Доиджашвили боролся с тяжелой болезнью. Он проходил лечение в одной из израильских клиник. Последние месяцы Доиджашвили практически не приходил в сознание и похудел до 37 кг.

Друзья и коллеги исполнителя не раз проводили благотворительные мероприятия для сбора средств на его лечение и возвращение в Грузию.

Зураб Доиджашвили родился 17 августа 1963 года в семье педагога русского языка и литературы и строителя. Сам по профессии Доиджашвили тоже строитель, но случилось так, что именно музыке Зураб посвятил всю свою жизнь.

Доиджашвили – автор хитов "Проспект Меликишвили", "Тбилиси – город золотой", "Я люблю все старое", "Районные парни", "Я скучаю по Тбилиси", "Девочка-снежинка", "Восходи, солнце" и другие. В декабре 2020 года перед Большим концертным залом (Филармония) в Тбилиси открылась звезда имени музыканта.