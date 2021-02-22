Грузинский бренд Situationist вновь примет участие в Неделе моды в Париже

На показе 2 марта во французской столице популярный грузинский бренд представит свою новую коллекцию осень-зима 2021-2022

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Известный грузинский бренд одежды Situationist уже во второй раз примет участие в Неделе моды в Париже.

Situationist вновь предстанет на одном подиуме вместе с важными именами в мире моды. На показе 2 марта он представит свою новую коллекцию осень-зима 2021-2022. Сама Неделя моды в Париже будет проходить с 1 по 9 марта.

Situationist впервые попал в официальный календарь одного из крупнейших и важнейших модных событий в 2020 году. Тогда дизайнер Ираклий Русадзе провел показ своей новой коллекции в рамках сезона весна/лето 2021 года.

Бренд Situationist был создан дизайнерами Ираклием Русадзе и Давидом Гиоргадзе в 2015 году. Их творчество уже оценила знаменитая американская модель Белла Хадид, которая неоднократно выходила в свет в нарядах Situationist, а также Ким Кардашьян и другие.

Тогда же Vogue посвятил грузинскому бренду обзор, в котором сравнил Situationist с духом эстетики Vetements Демны Гвасалия.

В нем есть бунтарский дух, нотки авангарда и свободы. В настоящее время над разработкой новых моделей для Situationist продолжает работать Ираклий Русадзе.