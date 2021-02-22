Фотограф Натела Григалашвили получила грант фестиваля США за проект "Земля духоборов"

Снимки духоборов из села Гореловка в Ниноцминдском районе края Самцхе-Джавахети стали одной из самых узнаваемых работ грузинского фотографа

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Серия грузинского фотографа Нателы Григалашвили "Земля духоборов" получила грант американского фотофестиваля Eyes on Main Street.

Как отмечается на официальном сайте фестиваля, Григалашвили стала вторым по счету обладателем гранта в размере двух тысяч долларов. Первой была независимый фото- и печатный журналист Андрия Хаутамаки, которая получила грант в 2019 году.

"Натела Григалашвили - второй обладатель нашего гранта на фоторепортажи. Из-за ситуации в области здравоохранения в мире в 2020 году репортаж пришлось отложить до весны этого года. Натела будет работать над "Землей духоборов", чтобы завершить работу, начатую несколько лет назад в Грузии, Европе", - говорится на сайте.

Авторы фестиваля также отметили, что грузинка представит свой фоторепортаж 30 октября 2021 года во время 7-го фестиваля Eyes on Main Street.

Снимки духоборов из села Гореловка в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахети стали одной из самых узнаваемых работ фотографа, получившего призы, в том числе премию Direct Look от московского Центра документальной фотографии FOTODOC. Этим фотопроектом Григалашвили занимается с 2013 года.

Натела Григалашвили родилась в 1965 году в Хашури, регион Шида-Картли. После окончания школы училась в художественном профессиональном лицее им. М. Тоидзе в Тбилиси, работала художником-декоратором в Государственном театре миниатюр. В этот же период Григалашвили начала самостоятельно изучать фотографию, после чего работала в различных фотопроектах СМИ.