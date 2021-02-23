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Певец Темур Циклаури

В Сети появился клип на последнюю песню Темура Циклаури

© photo: Sputnik
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2267)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210223/250975736/V-Seti-poyavilsya-klip-na-poslednyuyu-pesnyu-Temura-Tsiklauri.html

Выдающийся исполнитель и бессменный солист ансамбля "Иверия" скончался 1 февраля, на 75 году жизни от коронавируса

ТБИЛИСИ, 23 фев – Sputnik. В Сети появился клип на последнюю песню известного грузинского исполнителя и актера, участника ансамбля "Иверия" Темура Циклаури, который скончался от коронавируса 1 февраля.

Циклаури снял видеоклип на песню "Почему ты всех убиваешь, смерть, почему сама не умираешь?", однако не успел представить ее своим слушателям. Композиция написана на стихи поэта Иосеба Баиашвили и музыку композитора Нугзара Тушишвили. Режиссер клипа – Бесо Чубинидзе.

Певица Нани Брегвадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"За несколько недель до смерти Темура мы запланировали снять клип на эту песню. Потом мы оба неожиданно заболели коронавирусом, оба попали в клинику – 22 декабря договорились, что обязательно выйдем оттуда и завершим начатое дело... Я завершил... Без Темура..." – пишет Чубинидзе.

Темур Циклаури – с 1967 года артист Грузинской филармонии. С 1967 по 1972 год выступал с ансамблем "Цицинатела", с 1972 года – солист ансамбля "Иверия". В его репертуаре песни таких грузинских композиторов, как Нодар Гигаури, Георгий Цабадзе, Александр Басилая, Важа Азарашвили и других. Особенно прославился в мюзиклах Басилая "Свадьба соек" (1980), "Аргонавты" (1983), "Сказка о снежной бороде" (1986 ), "Пиросмани" (1986 ).

В 2014 году Циклаури установили плиту на Аллее звезд у здания Тбилисской филармонии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2267)


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