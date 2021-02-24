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Панно на пересечении Меликишвили и Джанашия

В Тбилиси восстановят историческое панно на одной из центральных улиц

photo: courtesy of Tbilisi city Hall
Культура
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (803)
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Желание поучаствовать в процессе восстановления исторического панно выразили местные жители и активисты

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Цветное панно на пересечении улиц Меликишвили и Джанашия в Тбилиси будет отремонтировано и обновлено, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. 

Жилые дома в районе Сабуртало в Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам градоначальника, мозаика, на которой высечен отрывок из стихотворения Ильи Чавчавадзе, находится в плохом состоянии. Между тем инициативная группа из местного населения выразила готовность принять участие в процессе восстановления панно, отметил мэр.

"Инициативная группа местного населения проявила готовность максимально участвовать в решении этой проблемы. Хочу поблагодарить всех людей за заботу о нашем городе, и, конечно, приятно, что в этом участвуют такие активные люди", – сказал Каладзе в среду, на заседании правительства.

Панно на пересечении Меликишвили и Джанашия
photo: courtesy of Tbilisi city Hall
Панно на пересечении Меликишвили и Джанашия

Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе – грузинский поэт, публицист и общественный деятель. Одна из самых заметных национальных фигур Грузии начала XX века.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (803)


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