В Тбилиси восстановят историческое панно на одной из центральных улиц

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Цветное панно на пересечении улиц Меликишвили и Джанашия в Тбилиси будет отремонтировано и обновлено, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам градоначальника, мозаика, на которой высечен отрывок из стихотворения Ильи Чавчавадзе, находится в плохом состоянии. Между тем инициативная группа из местного населения выразила готовность принять участие в процессе восстановления панно, отметил мэр.

"Инициативная группа местного населения проявила готовность максимально участвовать в решении этой проблемы. Хочу поблагодарить всех людей за заботу о нашем городе, и, конечно, приятно, что в этом участвуют такие активные люди", – сказал Каладзе в среду, на заседании правительства.

photo: courtesy of Tbilisi city Hall Панно на пересечении Меликишвили и Джанашия

Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе – грузинский поэт, публицист и общественный деятель. Одна из самых заметных национальных фигур Грузии начала XX века.