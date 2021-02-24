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Оформление зрительского зала в драматическом театре им. Шота Руставели

Стало известно, когда в Грузии возобновят работу театры, музеи и библиотеки

© Sputnik / Denis Aslanov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2268)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210224/250989422/Stalo-izvestno-kogda-v-Gruzii-vozobnovyat-rabotu-teatry-muzei-i-biblioteki-.html

После долгой паузы в стране наконец-то смогут вновь заработать культурные учреждения, которые будут обязаны строго следовать медицинскому протоколу

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Театры Грузии смогут начать проводить репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановить работу и давать спектакли с зрителями в зале. Об этом заявил в среду министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

Что касается работы музеев и библиотек, то они откроются с 1 марта.

"Еще раз попрошу общество: для того, чтобы выполнить этот план, очень важно, чтобы каждый гражданин точно следовал медицинскому протоколу", – подчеркнул министр.

С 21 марта по 21 апреля 2020 года на всей территории Грузии было объявлено чрезвычайное положение. С тех же пор на режим виртуальной работы перешли многие театры Грузии, которые транслировали для зрителей спектакли в онлайн-режиме. Работа кинотеатров была полностью прекращена.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2268)


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