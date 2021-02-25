Грузия прощается с Зурой Доиджашвили: топ-5 лучших песен исполнителя

Сегодня Грузия прощается с одним из самых любимых артистов страны – Зурой Доиджашвили. Последние годы своей жизни музыкант тщетно боролся с тяжелой болезнью в Израиле

Последним желанием исполнителя было вернуться на родину при жизни, однако этого, к сожалению, не произошло – он умер на чужбине. Хотя похоронят Зуру все же на родине, в Тбилиси, на Сабурталинском кладбище.

В память о Зуре Доиджашвили Sputnik Грузия cобрал топ-5 песен грузинского артиста, который ассоциируется у всех с теплотой и душевностью.

"Проспект Меликишвили"

Зура Доиджашвили отличался большой любовью к родным местам, к Тбилиси. Одна из его, пожалуй, самых известных песен посвящена столичному проспекту Меликишвили – он поет о том, что это "дорога его детства".

Почти под каждым видео с песнями Доиджашвили появилось множество комментариев интернет-пользователей, которые скорбят о кончине артиста. Комментарии можно найти как на грузинском, так и на русском языках.

"Я познакомился с музыкой Грузии в 2017 году, услышав "Иверию", пишет пользователь meenasian. – В 2018 году впервые побывал в Грузии, потом был концерт "Мгзавреби" в Ярославле, и теперь в моем плейлисте все: от Рэро и Мзиури до Стефане Мгебришвили и Лелы Цурцумии. Зура был в списке моих любимых музыкантов, поющих на грузинском. Несколько минут назад я узнал, что Зураба не стало. Это невосполнимая утрата для современной музыки и культуры Грузии и Кавказа в целом. Покойся с миром, Зура".

"Я не выполнил, что обещал"

Этот дуэт под названием "Я не выполнил, что обещал" Лелы Цурцумия и Зуры Доиджашвили любят и помнят многие.

Песня о печальной любви, о невыполненных обещаниях и упущенном времени.

"Девочка-снежинка"

"Девочка-снежинка" – тоже одна из самых известных песен Зуры Доиджашвили.

Трогательная песня про историю снежинки останется в сердцах многих.

"Я люблю все старое"

Зура Доиджашвили любил грузинские традиции, большие застолья, приятно проводить время с друзьями, петь и играть на гитаре. Песня "Я люблю все старое" как раз об этом.

"Я люблю застолье по-старому, и песни, но их больше", – поет Доиджашвили.

Последнее"Тбилисо"

И напоследок самое трогательное видео Зуры Доиджашвили – его прощальное исполнение "Тбилисо".

Это уникальные кадры, сделанные в израильской клинике, где Зура проходил лечение. На них видно, что несмотря на плохое состояние, Зура все равно поет и даже играет на фортепиано. То есть любовь к музыке жила в Доиджашвили до последних дней жизни.