Грузинский фильм об Ингури ГЭС попытает счастье во Франции

Картина стала участником платформы ParisDOC Works-in-Progress, где на этапе производственного процесса режиссеров и продюсеров проекта связывают с профессионалами отрасли

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузино-французский документальный фильм "У воды нет границ" режиссера Марадия Цаава будет представлен на специальной Международной платформе ParisDOC Works-in-Progress.

ParisDOC Works-in-Progress – это площадка для рассмотрения и планирования карьеры фильма. Платформа активно поддерживает распространение, продвижение и размещение полнометражных документальных фильмов, связывая на ключевом этапе производственного процесса режиссеров и продюсеров проекта с профессионалами отрасли. Мероприятия будут проходить с 16 по 19 марта.

ParisDOC Works-in-Progress представит картину Цаава "У воды нет границ" в качестве одного из незавершенных кинопроектов в выпуске 2021 года.

В следующем месяце платформа представит грузино-французское совместное производство в составе девяти полнометражных документальных фильмов. Так профессионалам кинематографа будет предоставлена ​​возможность общаться и развивать совместные проекты.

Работа Цаава является обладателем финансирования Национального киноцентра Грузии и сосредоточена вокруг Ингури ГЭС – самой мощной электростанции Грузии. Документальный кинопроект уже становился двукратным победителем конкурса New Talents Caucasus в 2020 году. New Talents Caucasus – проект фонда Noosfera Foundation, который проводится в рамках Международного фестиваля документального кино Sinedoc.

Грузино-французский документальный фильм "Вода не имеет границ" является обладателем финансирования Национального киноцентра Грузии.