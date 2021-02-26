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Виртуальное искусство: в Грузии запускают проект "Первый канал - Сцена"

© CC0 / Pixabay
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2271)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210226/251004012/Virtualnoe-iskusstvo-v-Gruzii-zapuskayut-proekt-Pervyy-kanal---Stsena.html

Проект объединит на одной площадке самое интересное из мира кино, театра, музыки, изобразительного искусства, хореографии и многого другого

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Общественный вещатель Грузии запускает новый проект "Первый канал - Сцена", который объединит на одной цифровой платформе все исполнительское искусство.

Как говорится на сайте Первого канала, из-за пандемии сфера искусства лишена возможности пользоваться доступными формами самовыражения. Поэтому Общественный вещатель предлагает новую онлайн-альтернативу.

Дворец искусств Art Palace
© photo: Sputnik / Natia Tserekidze
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"Первый канал - Сцена" – это виртуальная площадка, на которой любой желающий сможет посмотреть записи концертов грузинских артистов, грузинские фильмы, театральные постановки, выставки и работы известных грузинских фотографов.

Кроме того, на портале будет возможно посетить прямые трансляции различных концертов с помощью виртуального билета. Там же будет проходить сбор пожертвований в поддержку деятелей искусства.

Организаторы уже анонсировали первый живой концерт проекта – это "Вечер джаза", который состоится 28 февраля с участием таких артистов, как JANNGO, Нини Нуцубидзе, Анна Дои, Бека Гочиашвили, Леван Деисадзе и Заза Церцвадзе.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2271)


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