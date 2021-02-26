Виртуальное искусство: в Грузии запускают проект "Первый канал - Сцена"

Проект объединит на одной площадке самое интересное из мира кино, театра, музыки, изобразительного искусства, хореографии и многого другого

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Общественный вещатель Грузии запускает новый проект "Первый канал - Сцена", который объединит на одной цифровой платформе все исполнительское искусство.

Как говорится на сайте Первого канала, из-за пандемии сфера искусства лишена возможности пользоваться доступными формами самовыражения. Поэтому Общественный вещатель предлагает новую онлайн-альтернативу.

"Первый канал - Сцена" – это виртуальная площадка, на которой любой желающий сможет посмотреть записи концертов грузинских артистов, грузинские фильмы, театральные постановки, выставки и работы известных грузинских фотографов.

Кроме того, на портале будет возможно посетить прямые трансляции различных концертов с помощью виртуального билета. Там же будет проходить сбор пожертвований в поддержку деятелей искусства.

Организаторы уже анонсировали первый живой концерт проекта – это "Вечер джаза", который состоится 28 февраля с участием таких артистов, как JANNGO, Нини Нуцубидзе, Анна Дои, Бека Гочиашвили, Леван Деисадзе и Заза Церцвадзе.