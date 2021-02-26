Виртуальное искусство: в Грузии запускают проект "Первый канал - Сцена"

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Общественный вещатель Грузии запускает новый проект "Первый канал - Сцена", который объединит на одной цифровой платформе все исполнительское искусство.
Как говорится на сайте Первого канала, из-за пандемии сфера искусства лишена возможности пользоваться доступными формами самовыражения. Поэтому Общественный вещатель предлагает новую онлайн-альтернативу.
"Первый канал - Сцена" – это виртуальная площадка, на которой любой желающий сможет посмотреть записи концертов грузинских артистов, грузинские фильмы, театральные постановки, выставки и работы известных грузинских фотографов.
Кроме того, на портале будет возможно посетить прямые трансляции различных концертов с помощью виртуального билета. Там же будет проходить сбор пожертвований в поддержку деятелей искусства.
Организаторы уже анонсировали первый живой концерт проекта – это "Вечер джаза", который состоится 28 февраля с участием таких артистов, как JANNGO, Нини Нуцубидзе, Анна Дои, Бека Гочиашвили, Леван Деисадзе и Заза Церцвадзе.