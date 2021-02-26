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Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии

Есенин, Лермонтов и Грузия: серия "Русские в Грузии" пополнилась новыми книгами

© Sputnik / Alex Shlamov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2272)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210226/251015675/Esenin-Lermontov-i-Gruziya-seriya-Russkie-v-Gruzii-popolnilas-novymi-knigami.html

Проект "Русские в Грузии" уже который год рассказывает читателям о выдающихся русских деятелях искусства и не только, чьи судьбы и жизненные пути пересекались с Грузией

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Целых десять новых книг выпустил тбилисский Международный культурно-просветительский союз "Русский клуб" в рамках популярной книжной серии "Русские в Грузии" - издания посвящены поэтам Михаилу Лермонтову, Сергею Есенину, олимпийскому чемпиону-легкоатлету Виктору Санееву, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебришвили и Валентине Воиновой, актеру Анатолию Смиранину и др.

Подробнее о книгах в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказали сами авторы произведений. 

Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

По словам главного редактора журнала "Русский клуб" и редактора серии "Русские в Грузии" Александра Сватикова, организации удалось продолжить серию даже в сложных условиях, вызванных мировой пандемией коронавируса. Однако проект не прервался, а, наоборот - продолжил жить и дарить читателям новых интересных героев.

"Мы все в долгу перед Есениным"

Поэт, журналист, заместитель главного редактора журнала "Русский клуб" Владимир Головин работал над книгой, посвященной русскому поэтому Сергею Есенину. В начале своих слов Головин сразу отметил, что "мы все в долгу перед Есениным".

Владимир Головин. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Владимир Головин. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

"Наш город в долгу, потому что мы даже не удосужились назвать улицу, на которой Есенин жил, его именем. В долгу город Батуми, где он писал замечательные стихи, где была создана большая часть его персидских мотивов, о чем даже и не знают многие. В долгу "Русский клуб", потому что мы только сейчас удосужились издать о нем книгу. В долгу я сам, потому что рос совсем недалеко от дома, где он жил", - сказал Головин.

Автор подчеркнул, что книга очень интересна и познакомит читателей со временем, проведенным Есениным в Грузии (а он был в стране дважды), а также расскажет о людях, составивших компанию великому поэту на грузинской земле.

Пандемия в помощь

Если Александр Сватиков отметил, что в пандемию работать было тяжело, то заведующая музеем Театра имени Грибоедова, член редколлегии журнала "Русский клуб" Инна Безирганова нашла "плюсы" в пандемии, так как она создала, по ее словам, ситуацию для полного погружения и уединения во время создания книги.

Инна Безирганова. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Инна Безирганова. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

Безирганова стала автором книги "Чудо самообладания" о народной артистке Грузии Нелли Килосанидзе.

"Эта актриса действительно являла собой это чудо самообладания, - рассказывает автор. - Потому что вся ее жизнь была проявлением этого человеческого качества. Она была прекрасной актрисой, замечательной матерью, во всем являла собой образец всего необыкновенного".

Инна Безирганова отметила, что в написании книги ей помогла дочь актрисы Елена Килосанидзе, которая в течение многих лет собирала материалы о маме. "Я надеюсь, эта книга заинтересует читателя, особенно тех, кто помнит Нелли Килосанидзе. Она была ведущей актрисой театра Грибоедова на протяжении нескольких десятилетий", - сказала Безирганова.

"Рекордсмен" серии

Нина Зардалишвили-Шадури - координатор серии "Русские в Грузии", заведующая литературной частью театра им. А. С. Грибоедова, стала своеобразным рекордсменом серии, так как подготовила книги сразу о трех героях: о выдающемся актере Грибоедовского театра, народном артисте Грузии Мавре Пясецком, русском поэте Михаиле Лермонтове и олимпийском чемпионе Викторе Санееве.

Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

"Я не могу сказать, сколько всего я написала книг для этой серии (мне не приходило в голову заниматься пересчетом), но, действительно, в этот раз я оказалась своего рода рекордсменом, к моей радости и удовольствию, потому что у меня было три героя и совершенно разных. Каждый из них невероятная личность", - отметила Зардалишвили-Шадури.

Нина Зардалишвили - Шадули. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Нина Зардалишвили - Шадули. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

По ее словам, работа над книгой, посвященной Санееву, принесла ей особенное удовольствие, поскольку личность Санеева невероятно ей симпатична.

"Особенность этой книги заключается в том, что она завершается эксклюзивным интервью Виктора Даниловича Санеева. Нам удалось дозвониться к нему в Австралию. Известно, что он много лет живет в Сиднее. По телефону мы с ним побеседовали, и наш разговор вошел в эту книгу", - поделилась автор.

Александр Сватиков. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Александр Сватиков. Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

Главный редактор журнала Александр Сватиков в ходе беседы отметил, что интерес к серии "Русские в Грузии" в Тбилиси большой. Бумажный тираж на этот раз составил 700 экземпляров.

"Как только заработает театр (в ближайшие дни мы уже собираемся начать репетиции), я думаю, книжки разлетятся, как горячие пирожки", - сказал Сватиков.

Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии Русские в Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии"

В рамках серии "Русские в Грузии" уже вышли книги, посвященные Льву Толстому, Владимиру Маяковскому, Белле Ахмадулиной, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Николаю Гумилеву, Владимиру Немировичу-Данченко, Георгию Товстоногову и многим другим.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2272)


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