Велосипедист, проезжающий из Англии до Китая ради больных раком, добрался до Грузии

По его словам, самым сильным впечатлением в стране для него оказалась "глубокая и искренняя теплота" жителей к гостям и к самой Грузии

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Больной раком 26-летний велосипедист Люк Гренфелл-Шоу, решивший проехать от Бристоля (Великобритания) до Пекина (Китай) на велосипеде в поддержку людей с таким же диагнозом, добрался до Грузии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"От Бристоля до Пекина" – так называется велосипедный маршрут, в рамках которого Люк Велот планирует проехать через 30 стран и собрать 300 тысяч евро для больных раком. Такой план возник у британского парня два года назад. Отправной точкой стал диагноз, который ему поставили врачи – рак четвертой стадии. Тогда Люк Гренфелл-Шоу решил отправиться в путешествие по миру, чтобы почувствовать всю полноту жизни и показать другим, что они все еще могут мечтать и проживать жизнь интересно. В январе 2020 года Люк начал велосипедную экспедицию.

"Какое начало моего пребывания в Грузии! Спасение от дождя превращается в кофе, который превращается в рюмку чачи! А далее следуют еще четыре! Излишне говорить, что на последнем километре до Батуми я очень сильно концентрировался на велосипеде, и, возможно, дождь помог мне протрезветь! Какая радость быть здесь, в этом городе сумасшедшей архитектуры, и я очень рад исследовать Грузию и съесть больше хачапури", – написал он по приезде в Батуми.

По его словам, в городе много разнообразия: "сверкающие современные здания, таунхаусы, вырванные из Лондона, и многоквартирные дома советской эпохи". Но самым сильным впечатлением, как отметил Люк, стала "глубокая и искренняя теплота" жителей к ним, как к гостям, и к самой Грузии.

Проект также привлек внимание европейских СМИ, а за путешествием Люка вместе с подписчиками следят журналисты. В настоящее время с ним в Грузии находится журналист BBC, который снимает фильм о путешествии велосипедиста.

Во время пребывания в регионе молодой велосипедист посетил основные туристические достопримечательности Батуми, Батумский ботанический сад и горную Аджарию. Поездка Люка в регион была организована Департаментом туризма Аджарии. Сегодня он продолжит путь и отправится в Восточную Грузию.