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Орден Чести

Президент Грузии наградила орденом чести сотрудника Национальной библиотеки парламента

photo: Ministry of Education, Science, Culture and Sport / FB
Культура
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210227/251019863/Prezident-Gruzii-nagradila-ordenom-chesti-sotrudnika-Natsionalnoy-biblioteki-parlamenta.html

Награждение связано со вкладом в работу Музея эмиграции, где собраны экспонаты, рассказывающими о жизни и деятельности грузинских эмигрантов за границей

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом чести директора департамента библиотечных ресурсов Национальной библиотеки парламента Грузии Левана Тактакишвили за вклад в строительство грузинского государства, говорится в сообщении администрации президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
photo: Salome Zourabichvili / FB
Музей эмиграции Грузии получил в дар уникальный архив

"То, что сегодня в Национальной библиотеке парламента Грузии для всех доступны деяния грузин в эмиграции – литература, фотоматериалы и истории, возвращение которых было долгим и сложным процессом, – заслуга Левана Тактакишвили", – сказала президент Грузии.

При этом она отметила, что возвращение исторических материалов об эмигрантах не завершено.

В июле 2020 года в Национальной библиотеке открылся Музей эмиграции, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности грузинских эмигрантов за границей. До этого с 1994 года он функционировал в здании Тбилисского государственного университета.

В нем хранятся личные архивы многих эмигрантов, в том числе архив поместья Левиль во Франции, которое приобрело грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания для убежища эмигрантов из Грузии.

Теги:
Президент Грузии, Орден Чести


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