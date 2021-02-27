Президент Грузии наградила орденом чести сотрудника Национальной библиотеки парламента

Награждение связано со вкладом в работу Музея эмиграции, где собраны экспонаты, рассказывающими о жизни и деятельности грузинских эмигрантов за границей

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Орденом чести директора департамента библиотечных ресурсов Национальной библиотеки парламента Грузии Левана Тактакишвили за вклад в строительство грузинского государства, говорится в сообщении администрации президента.

"То, что сегодня в Национальной библиотеке парламента Грузии для всех доступны деяния грузин в эмиграции – литература, фотоматериалы и истории, возвращение которых было долгим и сложным процессом, – заслуга Левана Тактакишвили", – сказала президент Грузии.

При этом она отметила, что возвращение исторических материалов об эмигрантах не завершено.

В июле 2020 года в Национальной библиотеке открылся Музей эмиграции, где собраны экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности грузинских эмигрантов за границей. До этого с 1994 года он функционировал в здании Тбилисского государственного университета.

В нем хранятся личные архивы многих эмигрантов, в том числе архив поместья Левиль во Франции, которое приобрело грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания для убежища эмигрантов из Грузии.