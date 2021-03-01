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Кадр из фильма Город солнца

Киноцентр покажет ретроспективу грузинских фильмов, участвующих в Берлинале

FB / City of the Sun
Культура
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Темы:
Грузинское кино (156)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210301/251033783/Kinotsentr-pokazhet-retrospektivu-gruzinskikh-filmov-uchastvuyuschikh-v-Berlinale.html

Сотрудничество Грузии с Берлинале имеет 35-летнюю историю, и за эти годы многие грузинские фильмы были достойно представлены на престижном кинофестивале

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Тбилиси параллельно с торжественным открытием Берлинского международного кинофестиваля Национальный киноцентр предложит зрителям онлайн-ретроспективу грузинских фильмов, участвующих в Берлинале.

Берлинале
© CC BY 2.0 / www.GlynLowe.com / Berlinale 66 (2)
Берлинале

Отмечается, что ретроспектива фильмов, как и кинофестиваль, пройдет в двух частях – в марте и июне. Программа на март уже известна:

6 марта – "Путешествие молодого композитора"

Картина "Путешествие молодого композитора" легендарного грузинского режиссера Георгия Шенгелая стала первым грузинским фильмом, который был показан на Берлинале от имени Советского Союза в 1986 году, заложив основу для сотрудничества. Фильм был представлен в основном конкурсе фестиваля и был награжден "Серебряным медведем" за лучшую режиссуру.

13 марта – "Солнце неспящих"

Нашумевший фильм Темура Баблуани "Солнце неспящих" оказался еще одним грузинским фильмом, который принес в Грузию "Серебряного медведя". Фильм 1993 года участвовал в главном конкурсе фестиваля уже от имени независимой Грузии.

20 марта – "Туда-со мной"

В 1992 году Заза Халваши стал молодым талантливым режиссером, для которого фильм "Туда – со мной" стал удачным началом. Работа была представлена ​​в разделе "Форум" и с тех пор демонстрировалась на многих международных кинофестивалях.

27 марта – "Город Солнца"

Режиссер и продюсер Рати Онели представил на Берлинале в 2017 году документальный фильм "Город Солнца". Он был показан в разделе "Форум". Фильм отмечен множеством престижных международных наград.

Онлайн-показ фильмов состоится в киноклубе Национального киноцентра в 22:00. 

Берлинский международный кинофестиваль – один из крупнейших кинофестивалей в мире, который, наряду с Каннским и Венецианским кинофестивалями, входит в тройку лучших кинофестивалей в Европе. Сотрудничество Грузии с Берлинале имеет 35-летнюю историю, и за эти годы многие грузинские фильмы были достойно представлены на кинофестивале.

Темы:
Грузинское кино (156)


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