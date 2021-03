Вице-мисс Грузия, хард-рок и ресторанные певцы: что приготовил грузинский "Голос"?

Модели-непобедительницы, уличные музыканты, певцы с детства и просто ресторанные исполнители - в проект The Voice of Georgia пришли самые-самые

Вокальный телепроект The Voice of Georgia представил второй выпуск сезона – этап слепых прослушиваний. Sputnik Грузия решил рассказать о самых ярких конкурсантах и номерах выпуска.

Сандро Лашхи

Сандро Лашхи – 20-летний студент и уличный музыкант с шикарной хрипотцой. К слову, музыка – не единственное увлечение Лашхи, он также уделяет время фотографии и рисованию, а особенно мотоциклам.

Сандро исполнил песню The house of rising sun группы The Animals. Начал он с довольно низких нот, а к середине песни начал петь на более высоких тонах. Он поклонник хард и классического рока. К нему повернулись Ника Рачвели и Салио, однако пошел он в команду к Салио.

Мариам Доквадзе

Двадцатитрехлетняя Мариам Доквадзе из Рустави стала следующей участницей проекта, к которой повернулось жюри. По словам ее мамы, девочка с детства обладает совершенным слухом, поэтому ее решили отдать в музыкальную школу. Правда, она проучилась там всего несколько лет, поэтому называет себя самоучкой. В 18 лет Мариам создала бэнд, с которым выступала в ресторанах.

Для выступления в проекте Доквадзе выбрала зажигательную песню Respect Ареты Франклин. Девушка сразу понравилась своей энергией и сильным вокалом Степане и Салио. Девушка решила пойти в команду Степане, так как изначально к нему и хотела.

Лара Ян

Одна из самых красивых конкурсанток этого выпуска, 28-летняя модель Лара Ян из Тбилиси, решила попробовать себя и в музыкальной сфере. В 2017 году Лара участвовала в конкурсе красоты "Мисс мира" как вице-мисс Грузия, а в 2020 году была в Москве – где стала 1-й вице-мисс офис 2020.

Девушка исполнила песню Бейонсе Runnin. Онлайн-зрители и ее бойфренд ждали, что к ней кто-нибудь повернется, однако покорить сцену точно так же, как подиум, ей не удалось. Жюри к ней не повернулось, но, увидев девушку, Степане сделал ей множество комплиментов.

Саломе Худжадзе

18-летняя Саломе Худжадзе из Тбилиси также поет с детства. Настроена она была весьма решительна и почти не волновалась, несмотря на то, что это ее первый проект. Худжадзе исполнила песню I'm changing Дженнифер Хадсон.

Девушка смогла привлечь тренеров проекта своим голосом: повернулись к ней трое – Степане, Ника Рачвели и Салио. Но ближе всех ей оказался маэстро Рачвели, в команду которого она и пошла.

Като Верхвиашвили

Като – 31 год, она из Тбилиси. Девушка родилась в музыкальной семье, но попробовала себя в спорте, а сейчас фотография занимает одну из главных ролей в жизни, как и музыка. Свой выход на сцену проекта "Голос" девушка посвятила своему отцу, который неожиданно скончался три месяца назад.

Като привлекла внимание с первых же нот песни Meditation Тома Жобима. Степане сказал: "Очень альтернативна. Интересно, что с ней делать потом?" Тем временем первой к ней повернулась Салио, которая настолько прониклась девушкой, что сама нажала на кнопки всех остальных тренеров, пока те думали. Но в итоге Като попала в команду Ниаза Диасамидзе.

The Voice of Georgia — вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.