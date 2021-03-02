Первый канал профинансировал фильм грузинского режиссера Эльдара Шенгелая

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Первый канал Грузии финансирует съемки нового фильма известного грузинского режиссера Эльдара Шенгелая.

Эльдар Шенгелая снимает фильм "Иван, осел Кохта, птицы и Михаил". Съемки проходили в октябре 2020 года в селе Алвани в Кахети.

"Первый канал вкладывает много ресурсов в создание игровых и документальных фильмов, что очень важно для всей отрасли, особенно в условиях пандемии", – сказал Эльдар Шенгелая.

Сценарий был написан режиссером совместно с Амираном Долидзе по рассказу Джузеппе Пиранделло. Что касается актеров, то главные роли в фильме сыграют Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и другие.

Новый фильм Эльдар Шенгелая посвятит памяти своего брата, режиссера Георгия Шенгелая, ушедшего из жизни в начале 2020 года.

Телепремьера фильма состоится на Первом канале весной 2021 года, сообщается на сайте Общественного вещателя Грузии.