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Эльдар Шенгелая на открытии своей звезды

Первый канал профинансировал фильм грузинского режиссера Эльдара Шенгелая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2273)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210302/251039064/Pervyy-kanal-profinansiroval-film-gruzinskogo-rezhissera-Eldara-Shengelaya.html

Новый фильм Эльдар Шенгелая посвятил памяти своего брата, также известного кинорежиссера Георгия Шенгелая

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Первый канал Грузии финансирует съемки нового фильма известного грузинского режиссера Эльдара Шенгелая.

Эльдар Шенгелая снимает фильм "Иван, осел Кохта, птицы и Михаил". Съемки проходили в октябре 2020 года в селе Алвани в Кахети.

"Первый канал вкладывает много ресурсов в создание игровых и документальных фильмов, что очень важно для всей отрасли, особенно в условиях пандемии", – сказал Эльдар Шенгелая.

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© CC0 / Pixabay
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Сценарий был написан режиссером совместно с Амираном Долидзе по рассказу Джузеппе Пиранделло. Что касается актеров, то главные роли в фильме сыграют Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе.

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и другие.

Новый фильм Эльдар Шенгелая посвятит памяти своего брата, режиссера Георгия Шенгелая, ушедшего из жизни в начале 2020 года.

Телепремьера фильма состоится на Первом канале весной 2021 года, сообщается на сайте Общественного вещателя Грузии.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2273)
Теги:
Эльдар Шенгелая, кино, Грузия


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