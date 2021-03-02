Грузинская модель Зини Каджая появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане

Зини Каджая всего 17 лет, она работает с одним из самых престижных грузинских модельных агентств Look Models Management

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Грузинская модель Зини Каджая приняла участие в показе всемирно известного бренда Dolce & Gabbana, в рамках Недели моды в Милане.

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Одной из моделей, которые представили новую коллекцию осень-зима 2021 Dolce & Gabbana, стала именно молодая грузинка. Она продемонстрировала два наряда: неизменную элегантную классику – черное платье-пиджак с перчатками, и, казалось бы, то, что совершенно отличается от стиля бренда – наряд с кислотными, яркими и кричащими цветами, оверсайзем, объемностью и "бесформенностью".

Это второй по счету показ на Недели моды в Милане, в котором Зини приняла участие. Первым был показ для Giorgio Armani, где она также представила несколько нарядов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Look Models Management (@lookmodelsmanagement)

Зини Каджая всего 17 лет, она работает с одним из самых престижных грузинских модельных агентств Look Models Management. А в прошлом году ей даже удалось начать сотрудничество с Dmanagement – одним из самых успешных и ведущих агентств в мире.

Dmanagement Group представляет таких топ-моделей, как Наомо Кэмпбелл, Хайди Клум и Кейт Мосс.