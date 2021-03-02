Роман Анастасии Хатиашвили вошел в России в рейтинг лучших книг февраля

Книга грузинского автора не только попала в топ месяца, успеха добился и сценарий, написанный по роману, - его отметил Данила Козловский

ТБИЛИСИ, 2 марта — Sputnik. Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили попал в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero.

Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написан на русском языке и издан на платформе Ridero 16 февраля. Это история двух молодых друзей из Грузии, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности.

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"Я очень рада, что у моего первого романа уже есть первая маленькая победа. Эта история просто обязана понравиться читателям, потому что она о людях из современного Тбилиси, которые живут среди нас, ищут любви и счастья и борются с превратностями судьбы. Я очень надеюсь, что вскоре роман выйдет и в Грузии", - рассказала автор.

Актуальность и своевременность романа "Лучшее, чего у меня нет" отметила и руководитель проекта Sputnik Грузия Оксана Воинцева. По ее словам, хорошая книга - сегодня редкость, тем более когда она посвящена таким темам, как любовь и смысл жизни.

"Сейчас, когда из-за пандемии практически весь мир сидит на "удаленке" и кругом одни негативные новости, прочитать хорошую книгу - дорогого стоит. Я очень рада, что постоянный автор Sputnik Грузия реализовала себя как автор романа. Анастасия написала действительно увлекательную историю с элементами триллера и мистицизма. У этого романа большое будущее", - сказала Воинцева.

Между тем автор романа уже написала по мотивам книги киносценарий, который также отметили в России. В частности, сценарий Анастасии Хатиашвили стал участником конкурса студии "DK Entertainment" известного российского актера и режиссера Данилы Козловского.

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Принять участие в этом конкурсе могли начинающие и профессиональные сценаристы со всего мира. Свои заявки подали более двух тысяч авторов из разных стран.

"Мне хотелось бы отметить двух авторов, на дальнейшее сотрудничество с которыми я очень надеюсь, несмотря на то, что их сценарии не попадут в производство студии. Это Анастасия Хатиашвили и Илья Поздняков", - написал в своем Instagram-аккаунте Козловский.

Анастасия Хатиашвили — журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".