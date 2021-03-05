Театр Грибоедова возобновит работу в Тбилиси премьерой "Иван Васильевич"

После долгой паузы из-за пандемии коронавируса грибоедовцы приготовили для своих зрителей сразу две премьеры в апреле

ТБИЛИСИ, 5 марта — Sputnik. Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова возобновит работу 2 апреля – грибоедовцы готовят для зрителей премьерные спектакли.

Свою деятельность после долгой паузы в связи с пандемией, Грибоедовский театр начнет премьерой комедии в одном действии "Иван Васильевич" по Михаилу Булгакову. Режиссер-постановщик и автор музыкального оформления – Ника Чикваидзе.

По словам Чикваидзе, комедия "Иван Васильевич" основана на фабуле всем известного произведения Марка Твена "Принц и нищий".

photo: courtesy of Griboedov Theatre Афиша спектакля "Иван Васильевич" Театра Грибоедова

Всесильный Иван Васильевич из XVI века появляется перед нами в благоустроенной квартире в современной Москве и становится жертвой технологического прогресса. А управдом этого же дома, хилый Иван Васильевич Бунша, занимает царский трон в России XVI века.

"Это история о том, как все рушится, когда власть попадает в руки к тупым невеждам, которые занимают не свое место. Мы ставим новую сценическую версию всеми любимого фильма – с новыми образами и комическими ситуациями", – говорится на сайте Грибоедова.

В постановке заняты актеры: Олег Мчедлишвили, Димитрий Спорышев, Василий Габашвили, Софи Чалашвили, София Ломджария, Нина Калатозишвили, Михаил Арджеванидзе, Зураб Чипашвили, Мераб Кусикашвили, Гванца Шарвадзе и Владимир Новосардов.

"Иван Васильевич" – это не единственная премьера театра в условиях пандемии. Артисты подготовили для зрителей также трагикомедию "Записки сумасшедшего" по Николаю Гоголю. Режиссер-постановщик, автор сценической версии и музыкального оформления – Георгий Маргвелашвили.

photo: courtesy of Griboedov Theatre Афиша спектакля "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова

В роли Поприщина – Валерий Харютченко. В спектакле участвуют: Наталия Воронюк, Мераб Кусикашвили, Димитрий Спорышев и Софи Чалашвили.

Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели 24 февраля объявил, что театры Грузии смогут начать проводить репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановить работу и давать спектакли с зрителями в зале.

С 21 марта по 21 апреля 2020 года на всей территории Грузии было объявлено чрезвычайное положение. С тех же пор на режим виртуальной работы перешли многие театры Грузии, которые транслировали для зрителей спектакли в онлайн-режиме.