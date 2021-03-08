Легендарные женщины, изменившие Грузию, или Понятие "слабый пол" уже не актуально

В Международный женский день 8 марта чествуем самых влиятельных, сильных и талантливых женщин Грузии, одним словом, единственных и неповторимых – как прошлого, так и современности

Женщина XXI века на высокопоставленной и престижной должности уже ни у кого не вызывает удивления. Но наши предки, наверное, не поверили бы, скажи мы им, что женщина в будущем может иметь образование, право голоса и полномочия наравне с мужчинами.

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Сегодня ясно как день, что женская сила, как и красота, способна на многое. И хорошим тому примером служат подвиги и достижения великих женщин, таких как Жанна д’Арк, Мария Склодовская-Кюри, мать Тереза, Валентина Терешкова, Коко Шанель и многие другие исторические фигуры.

И даже у такой традиционной Грузии, где женщина – это олицетворение хранительницы домашнего очага, найдется немало случаев, когда женщины выступали наравне с сильным полом, а в их руках была судьба целого государства. Так что и в нашем случае выражение "слабый пол" уже давно не актуально.

Царица Тамар

Говоря о великих женщинах Грузии, нет сомнений, что сразу кто приходит на ум – это первая женщина-правитель Грузии – царица Тамар. Будучи первой дочерью царя Георгия III, девушка была коронована в возрасте 14 лет и совместно с отцом управляла государством.

© photo: Sputnik Михай Зичи "Руставели передает свое творение царице Тамар"

Царица, или как ее называют царь, смела тревогу и навела порядок в стране. Она смягчила для народа налоговое бремя, а церкви и монастыри освободила от дани.

Процветание и могущество Грузии достигали своего пика во время правления Тамар. Этот период считается золотым веком грузинской истории. По всей стране строились мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзия. За свои заслуги перед страной царица Тамар была причислена к лику святых, и ее именины отмечаются в Грузии 14 мая.

Барбаре Джорджадзе

Этой женщине не нужны были плакаты с громкими лозунгами и акции протестов на улицах, чтобы стать первой грузинской феминисткой. Имя Барбаре Джорджадзе известно многим поварам и хозяйкам, ведь именно она является автором первой кулинарной книги грузинской кухни.

photo: courtesy of National Archive Барбаре Джорджадзе

Несмотря на нелегкую женскую долю XIX века, сильная духом и начитанная Барбаре не боялась высказывать свое мнение общественности. Она публично отстаивала честь "старого" грузинского языка, выступая против новаторов, таких, например, как Илья Чавчавадзе.

Барбаре писала стихи, прозу и драматические произведения, а ее пьеса "Что искал и что нашел" с успехом ставилась на сцене театра в Кутаиси. Она издала азбуку, которая стала учебником грамоты для многих детей в Грузии.

Ольга Гурамишвили

Ольга Гурамишвили – грузинская княжна и поэтесса, более известная как супруга известного писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. Она наравне с мужем вела активную общественную жизнь и занималась благотворительностью.

National Library of Georgia Илья Чавчавадзе с супругой Ольгой Гурамишвили

Будучи председателем женского благотворительного фонда, Ольга открыла школу шитья для грузинских женщин, помогала получить образование детям из бедных семей, а после смерти Чавчавадзе открыла школу в их загородном поместье в Сагурамо.

Ольга нашла в себе силы проявить милосердие по отношению к убийцам своего мужа. Она лично обратилась к генерал-губернатору с прошением не наказывать преступников через повешение, ведь Илья был против смертной казни.

Нино Рамишвили

Кто не знает эту талантливую и утонченную женщину!? Пожалуй, имя Нино Рамишвили известно не только в Грузии, но и за рубежом. Благодаря своей любви к танцам и народному фольклору, она с мужем, танцором Илико Сухишвили, создала легендарный Национальный ансамбль народного танца Грузии Сухишвили-Рамишвили, известный во всем мире.

© photo: Sputnik Балетмейстер, народная артистка СССР Нина Шалвовна Рамишвили

Во времена карьеры танцовщицы Рамишвили пришлось столкнуться со множеством препятствий. Ее не выпускали на сцену, потому что она была однофамилицей меньшевика, ее обвиняли в попытке отравить балерину, после чего Нино пришлось уйти на время со сцены.

© photo: Sputnik Балетмейстер, народная артистка СССР Нино Шалвовна Рамишвили

Основав собственный ансамбль, Рамишвили стала солисткой и до конца жизни была его художественным руководителем. Нино Рамишвили создала эпоху в искусстве Грузии и внесла огромный вклад в историю национальной культуры.

Елена Ахвледиани

Взглянув на картины грузинской художницы Елены Ахвледиани, можно смело заявить о том, что вы видели старый Тбилиси, даже если никогда здесь не бывали.

© photo: Sputnik Грузинская художница, график Елена Дмитриевна Ахвледиани

Едва окончив художественную академию в Тбилиси, Елена отправилась в Европу. Уже имея свой уникальный стиль, молодая художница получила признание. Ее картины, наполненные грузинским колоритом, выставлялись на престижных выставках и получили положительную критику. Елена создавала эскизы декораций для многочисленных спектаклей в Грузии и за ее пределами. А по ее картинам архитекторы реконструировали измотанные временем старые районы столицы.

© photo: Sputnik Работы грузинской художницы, графика Елены Дмитриевны Ахвледиани

Елена Ахвледиани стала первой женщиной, которой присудили премию им. Шота Руставели за ее творческие достижения в мире искусства.

Мэри Шеваршидзе

Возможно, сегодня о манекенщице Коко Шанель и музе Галактиона Табидзе знают немногие, но в XX веке о красоте грузинской княжны ходили легенды. Мэри была фрейлиной последней российской императрицы Александры Федоровны. Однако после Октябрьского переворота Шервашидзе пришлось покинуть Петербург.

photo: courtesy of Babo Dadiani Мери Шервашидзе и Георгий Эристави

После захвата власти большевиками в Грузии, Мери с мужем Георгием Эристави были вынуждены переехать в Париж, где супруги сводили концы с концами. Под натиском нужды княгине пришлось забыть о своих принципах и принять предложение от Коко Шанель. Ведь карьера модели в те времена не считалась престижной, как сейчас.

С красавицей-грузинкой хотели работать именитые французские фотографы, а ее снимки красовались на модных парижских журналах. И пусть Мери больше не возвращалась в Грузию, она до конца жизни поддерживала тесную связь с друзьями и близкими на родине.

Анна Каландадзе

Анна Каландадзе – автор многочисленных стихов о любви к Грузии. Ее при жизни назвали Королевой грузинской поэзии. Она пользовалась успехом не только в Грузии, но и за ее рубежом. Ее стихи переводились на разные языки мира, и даже сама Белла Ахмадулина, русская поэтесса, занималась переводами стихов Каландадзе.

Анна с детства питала любовь к поэзии. В 11 лет написала свой первый стих, а после окончания университета издала дебютный сборник стихотворений. Многие ее стихи на патриотическую и романтическую тематику использовались в качестве текстов для песен, которые исполняли знаменитые вокалисты Грузии.

Софико Чиаурели

Сложно найти среди грузинского зрителя того, кто не был бы очарован талантом и харизмой культовой актрисы театра и кино Софико Чиаурели. Целое поколение выросло на фильмах с ее участием. О легендарных ролях Софико, например Фуфала из "Древа желания", до сих пор говорят с восхищением.

Актриса слыла энергичным и бескомплексным человеком. Ей было по плечу в возрасте 27 лет сыграть 70-летнюю вдову или сразу исполнить все 6 ролей в кинокартине "Цвет граната". Актриса была любимицей именитых кинорежиссеров и музой Сергея Параджанова.

В свои 65 лет Софико решила спрыгнуть с парашютом и реализовала свой экстремальный замысел во время отдыха в курортном городе Кобулети.