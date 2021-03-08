Легендарные женщины, изменившие Грузию, или Понятие "слабый пол" уже не актуально

Женщина XXI века на высокопоставленной и престижной должности уже ни у кого не вызывает удивления. Но наши предки, наверное, не поверили бы, скажи мы им, что женщина в будущем может иметь образование, право голоса и полномочия наравне с мужчинами.
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Сегодня ясно как день, что женская сила, как и красота, способна на многое. И хорошим тому примером служат подвиги и достижения великих женщин, таких как Жанна д’Арк, Мария Склодовская-Кюри, мать Тереза, Валентина Терешкова, Коко Шанель и многие другие исторические фигуры.
И даже у такой традиционной Грузии, где женщина – это олицетворение хранительницы домашнего очага, найдется немало случаев, когда женщины выступали наравне с сильным полом, а в их руках была судьба целого государства. Так что и в нашем случае выражение "слабый пол" уже давно не актуально.
Царица Тамар
Говоря о великих женщинах Грузии, нет сомнений, что сразу кто приходит на ум – это первая женщина-правитель Грузии – царица Тамар. Будучи первой дочерью царя Георгия III, девушка была коронована в возрасте 14 лет и совместно с отцом управляла государством.
Царица, или как ее называют царь, смела тревогу и навела порядок в стране. Она смягчила для народа налоговое бремя, а церкви и монастыри освободила от дани.
Процветание и могущество Грузии достигали своего пика во время правления Тамар. Этот период считается золотым веком грузинской истории. По всей стране строились мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзия. За свои заслуги перед страной царица Тамар была причислена к лику святых, и ее именины отмечаются в Грузии 14 мая.
Барбаре Джорджадзе
Этой женщине не нужны были плакаты с громкими лозунгами и акции протестов на улицах, чтобы стать первой грузинской феминисткой. Имя Барбаре Джорджадзе известно многим поварам и хозяйкам, ведь именно она является автором первой кулинарной книги грузинской кухни.
Несмотря на нелегкую женскую долю XIX века, сильная духом и начитанная Барбаре не боялась высказывать свое мнение общественности. Она публично отстаивала честь "старого" грузинского языка, выступая против новаторов, таких, например, как Илья Чавчавадзе.
Барбаре писала стихи, прозу и драматические произведения, а ее пьеса "Что искал и что нашел" с успехом ставилась на сцене театра в Кутаиси. Она издала азбуку, которая стала учебником грамоты для многих детей в Грузии.
Ольга Гурамишвили
Ольга Гурамишвили – грузинская княжна и поэтесса, более известная как супруга известного писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе. Она наравне с мужем вела активную общественную жизнь и занималась благотворительностью.
Будучи председателем женского благотворительного фонда, Ольга открыла школу шитья для грузинских женщин, помогала получить образование детям из бедных семей, а после смерти Чавчавадзе открыла школу в их загородном поместье в Сагурамо.
Ольга нашла в себе силы проявить милосердие по отношению к убийцам своего мужа. Она лично обратилась к генерал-губернатору с прошением не наказывать преступников через повешение, ведь Илья был против смертной казни.
Нино Рамишвили
Кто не знает эту талантливую и утонченную женщину!? Пожалуй, имя Нино Рамишвили известно не только в Грузии, но и за рубежом. Благодаря своей любви к танцам и народному фольклору, она с мужем, танцором Илико Сухишвили, создала легендарный Национальный ансамбль народного танца Грузии Сухишвили-Рамишвили, известный во всем мире.
Во времена карьеры танцовщицы Рамишвили пришлось столкнуться со множеством препятствий. Ее не выпускали на сцену, потому что она была однофамилицей меньшевика, ее обвиняли в попытке отравить балерину, после чего Нино пришлось уйти на время со сцены.
Основав собственный ансамбль, Рамишвили стала солисткой и до конца жизни была его художественным руководителем. Нино Рамишвили создала эпоху в искусстве Грузии и внесла огромный вклад в историю национальной культуры.
Елена Ахвледиани
Взглянув на картины грузинской художницы Елены Ахвледиани, можно смело заявить о том, что вы видели старый Тбилиси, даже если никогда здесь не бывали.
Едва окончив художественную академию в Тбилиси, Елена отправилась в Европу. Уже имея свой уникальный стиль, молодая художница получила признание. Ее картины, наполненные грузинским колоритом, выставлялись на престижных выставках и получили положительную критику. Елена создавала эскизы декораций для многочисленных спектаклей в Грузии и за ее пределами. А по ее картинам архитекторы реконструировали измотанные временем старые районы столицы.
Елена Ахвледиани стала первой женщиной, которой присудили премию им. Шота Руставели за ее творческие достижения в мире искусства.
Мэри Шеваршидзе
Возможно, сегодня о манекенщице Коко Шанель и музе Галактиона Табидзе знают немногие, но в XX веке о красоте грузинской княжны ходили легенды. Мэри была фрейлиной последней российской императрицы Александры Федоровны. Однако после Октябрьского переворота Шервашидзе пришлось покинуть Петербург.
После захвата власти большевиками в Грузии, Мери с мужем Георгием Эристави были вынуждены переехать в Париж, где супруги сводили концы с концами. Под натиском нужды княгине пришлось забыть о своих принципах и принять предложение от Коко Шанель. Ведь карьера модели в те времена не считалась престижной, как сейчас.
С красавицей-грузинкой хотели работать именитые французские фотографы, а ее снимки красовались на модных парижских журналах. И пусть Мери больше не возвращалась в Грузию, она до конца жизни поддерживала тесную связь с друзьями и близкими на родине.
Анна Каландадзе
Анна Каландадзе – автор многочисленных стихов о любви к Грузии. Ее при жизни назвали Королевой грузинской поэзии. Она пользовалась успехом не только в Грузии, но и за ее рубежом. Ее стихи переводились на разные языки мира, и даже сама Белла Ахмадулина, русская поэтесса, занималась переводами стихов Каландадзе.
Анна с детства питала любовь к поэзии. В 11 лет написала свой первый стих, а после окончания университета издала дебютный сборник стихотворений. Многие ее стихи на патриотическую и романтическую тематику использовались в качестве текстов для песен, которые исполняли знаменитые вокалисты Грузии.
Софико Чиаурели
Сложно найти среди грузинского зрителя того, кто не был бы очарован талантом и харизмой культовой актрисы театра и кино Софико Чиаурели. Целое поколение выросло на фильмах с ее участием. О легендарных ролях Софико, например Фуфала из "Древа желания", до сих пор говорят с восхищением.
Актриса слыла энергичным и бескомплексным человеком. Ей было по плечу в возрасте 27 лет сыграть 70-летнюю вдову или сразу исполнить все 6 ролей в кинокартине "Цвет граната". Актриса была любимицей именитых кинорежиссеров и музой Сергея Параджанова.
В свои 65 лет Софико решила спрыгнуть с парашютом и реализовала свой экстремальный замысел во время отдыха в курортном городе Кобулети.