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Съемки фильма. Кинокамера

Кино о пандемии: режиссеры из Грузии смогут представить короткометражки о COVID-периоде

© CC0 / Pixabay
Культура
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Темы:
Грузинское кино (157)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210309/251111331/Kino-o-pandemii-rezhissery-iz-Gruzii-smogut-predstavit-korotkometrazhki-o-COVID-periode-.html

Новый фестиваль Unified Filmmakers дарит шанс кинематографистам всего мира поделиться своими личными историями в этот непростой период

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Новый международный фестиваль короткометражного кино Unified Filmmakers отбирает фильмы о коронавирусе - заявки принимаются в том числе из Грузии, сообщает Национальный киноцентр.

Награды Берлинского международного кинофестиваля Берлинале
© AFP / HANNIBAL HANSCHKE
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Unified Filmmakers был создан в ответ на пандемию COVID-19 и позволяет кинематографистам всего мира делиться своими личными историями в этот необычный и непростой период.

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: тема фильма должна касаться кризисного или посткризисного периода, а продолжительность составлять до 5 минут или 5-20 минут.

Крайний срок подачи заявок 31 марта. Сам фестиваль пройдет в онлайн-формате с 1 мая до 31 июля. В качестве награды победителя ждет тысяча евро, а также Приз жюри и зрителей.

Темы:
Грузинское кино (157)

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