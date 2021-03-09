Кино о пандемии: режиссеры из Грузии смогут представить короткометражки о COVID-периоде

Новый фестиваль Unified Filmmakers дарит шанс кинематографистам всего мира поделиться своими личными историями в этот непростой период

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Новый международный фестиваль короткометражного кино Unified Filmmakers отбирает фильмы о коронавирусе - заявки принимаются в том числе из Грузии, сообщает Национальный киноцентр.

Unified Filmmakers был создан в ответ на пандемию COVID-19 и позволяет кинематографистам всего мира делиться своими личными историями в этот необычный и непростой период.

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: тема фильма должна касаться кризисного или посткризисного периода, а продолжительность составлять до 5 минут или 5-20 минут.

Крайний срок подачи заявок 31 марта. Сам фестиваль пройдет в онлайн-формате с 1 мая до 31 июля. В качестве награды победителя ждет тысяча евро, а также Приз жюри и зрителей.