TikTok, бэк-вокалисты и борьба за первенство: что приготовил грузинский "Голос"?

Красивые сильные голоса и интересные амбициозные истории – The Voice of Georgia повышает ставку на качество и зрелищность

О самых ярких выступлениях и участниках, какими на этот раз пополнились команды менторов – Ниаза Диасамидзе, Николоза Рачвели, Степане и Салио, расскажет Sputnik Грузия.

Лука Лилуашвили

Восемнадцатилетний Лука Лилуашвили из Кутаиси стал первым, кому удалось "повернуть" к себе сразу троих тренеров. Поет юноша с красивым вокалом давно, музыка, по его словам, неотъемлемая часть его жизни. Более того, по его признаниям, именно в мире музыке парень находит себя настоящего.

Лука очень понравился судьям с первых же нот. А Ниаз, который повернулся к конкурсанту первым, даже нажал на кнопку блока, таким образом "заблокировав" повернувшегося к Луке Степане. Это значит, что участник не смог бы выбрать этого ментора. Так развернулась настоящая борьба за конкурсанта. В итоге Лука пошел в команду Ниаза Диасамидзе.

Мариам Шенгелия

Мариам Шенгелия из Зугдиди в свои 18 лет уже смело называет себя опытной конкурсанткой, ведь она была и на проекте "Х-Фактор", и в шоу "Звезда Грузии", а теперь она одна из бэк-вокалисток, которая вместе с Торнике Кипиани будет представлять Грузию на "Евровидении - 2021".

Но этого Мариам оказалось мало и она решила использовать весь свой опыт в "Голосе". Кстати, уже примерно на двадцатой секунде к девушке повернулись все четыре тренера. Послушайте, почему это произошло.

Георгий Цискадзе

Георгий Цискадзе из Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети), которому всего 17 лет, приятно удивил менторов. По словам мамы конкурсанта, он начал петь еще до того, как заговорил. Но были в семье Цискадзе и нелучшие моменты.

Когда мальчику было чуть более полутора года, он простудился и осложнение пошло на почки. В итоге Георгию поставили диагноз липоидный нефроз. С тех его жизнь изменилась, мальчик стал более осторожным, а мама всегда старается оберегать сына. Но все это не отразилось на таланте Георгия. На сцене Voice его вокал по достоинству оценил Степане Мгебришвили, он и стал его наставником.

Текла Цверикмазашвили

Текла из Тбилиси – студентка консерватории и активный тиктокер. На ее странице уже более 93 тысяч подписчиков. С четырех лет она поет и танцует.

На "слепом прослушивании" она исполнила песню "Хелеби" ("Руки") из репертуара Степане на грузинском языке и сразу очаровала двоих тренеров – самого Степане и Салио. Но свой выбор Текла сделала в пользу Салио.

Марита Цецхладзе

Марите Цецхладзе – 16 лет, она из музыкальной семьи, живет в Батуми. С детства любит джаз, к которому пристрастилась благодаря своей маме. "Без музыки я не живу и не существую", – говорит она. Девушка исполнила песню I Don't Mean a Thing и сразу привлекла внимание тренеров – в итоге к ней повернулись все. И девушка выбрала Нику Рачвели.

The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.

Ранее программа называлась "Ахали хма" (Новый голос). Победительницами первых двух сезонов стали Саломе Катамадзе и Мариам Чачхиани. Проект является грузинским аналогом оригинального формата The Voice, который впервые появился в 2010 году на голландском ТВ RTL4 как The Voice of Holland.