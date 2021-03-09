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Президент Грузии наградила Орденом Царицы Тамар восемь женщин, работающих в сфере культуры

Зурабишвили наградила деятельниц культуры Грузии "Орденом Царицы Тамар"

photo: President of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2277)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210309/251113390/Zurabishvili-nagradila-deyatelnits-kultury-Gruzii-Ordenom-Tsaritsy-Tamar.html

На церемонии награждения президент Грузии поблагодарила лауреатов государственной премии за их труд и еще раз подчеркнула особую роль женщин в развитии страны

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Орденом Царицы Тамар" восемь женщин, работающих в сфере культуры, говорится на сайте администрации президента.

Здание ООН
© CC0 / Pixabay
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На церемонии награждения, которая прошла во дворце Орбелиани, президент Грузии поблагодарила лауреатов государственной премии за их труд и еще раз подчеркнула особую роль женщин в развитии страны.

"Роль женщины в нашей стране особенная. Это идет из истории, как характерная черта этой страны. Равенство, о котором сегодня много говорят и которое является целью многих стран, дано нам. Это не значит, что все в порядке. Предстоит предпринять еще много шагов, даже по таким вопросам, как уравнивание заработной платы и участие женщин в политике", – сказала Зурабишвили, затронув также такие актуальные проблемы, как насилие над женщинами и эмиграцию, когда женщины оставляют свои семьи ради заработка.

Орденом, который вручается женщинам за особые заслуги перед отечеством и народом, наградили:

  • искусствоведа Элене Кавлелишвили (посмертно) – за особый личный вклад в исследование и охрану национального достояния Грузии, за выдающуюся общественную деятельность;
  • оперную певицу, народную артистку Грузии Медею Амиранашвили – за особый личный вклад в развитие и популяризацию грузинской оперы, за выдающуюся общественную деятельность;
  • доктора филологических наук, академика Мзекалу Шанидзе – за особый личный вклад в развитие картвелологии, исследование древнегрузинского языка и литературы, истории Грузии, грузинского культурного наследия и выдающуюся общественную деятельность;
  • актрису Нателу Мачавариани – за особый личный вклад и выдающуюся общественную деятельность в развитии грузинского театрального искусства;
  • искусствоведа Кетеван Кинцурашвили – за особый личный вклад в исследование и популяризацию грузинского художественного искусства за рубежом;
  • режиссера Кетеван (Кети) Долидзе – за особый личный вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и кинематографического искусства, за выдающуюся общественную деятельность;
  • советника Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS Русудан Мирзикашвили – за выдающийся личный вклад в защиту культурного наследия Грузии, продвижение за рубежом;
  • директора Международного центра изучения традиционной полифонии Русудан Цурцумия – за выдающийся личный вклад в изучение грузинской полифонической музыки за рубежом, в популяризацию грузинской полифонической музыки за рубежом.
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2277)

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