Зурабишвили наградила деятельниц культуры Грузии "Орденом Царицы Тамар"

На церемонии награждения президент Грузии поблагодарила лауреатов государственной премии за их труд и еще раз подчеркнула особую роль женщин в развитии страны

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила "Орденом Царицы Тамар" восемь женщин, работающих в сфере культуры, говорится на сайте администрации президента.

На церемонии награждения, которая прошла во дворце Орбелиани, президент Грузии поблагодарила лауреатов государственной премии за их труд и еще раз подчеркнула особую роль женщин в развитии страны.

"Роль женщины в нашей стране особенная. Это идет из истории, как характерная черта этой страны. Равенство, о котором сегодня много говорят и которое является целью многих стран, дано нам. Это не значит, что все в порядке. Предстоит предпринять еще много шагов, даже по таким вопросам, как уравнивание заработной платы и участие женщин в политике", – сказала Зурабишвили, затронув также такие актуальные проблемы, как насилие над женщинами и эмиграцию, когда женщины оставляют свои семьи ради заработка.

Орденом, который вручается женщинам за особые заслуги перед отечеством и народом, наградили: