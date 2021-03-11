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Президент Грузии посмертно наградила хореографа Георгия Алексидзе Президентским Орденом Сияния

Зурабишвили посмертно наградила хореографа Георгия Алексидзе Орденом Сияния

photo: President of Georgia
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2278)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210311/251135421/Zurabishvili-posmertno-nagradila-khoreografa-Georgiya-Aleksidze-Ordenom-Siyaniya.html

Президент отметила уникальность творчества Алексидзе и подчеркнула его особую роль в развитии грузинского балета

ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила хореографа Георгия Алексидзе за выдающийся вклад в развитие неоклассического и современного балета в Грузии, а также популяризацию грузинского балета и за выдающиеся заслуги перед страной.

Церемония проходила во дворце Орбелиани, где государственная награда была вручена супруге хореографа Марине Алексидзе, говорится на сайте главы государства.

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photo: President of Georgia
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Зурабишвили рассказала об уникальности и неповторимости творчества Алексидзе и подчеркнула его особую роль в развитии грузинского балета.

"Грузинский балет – неотъемлемая часть нашей культуры и одно из проявлений грузинского творческого гения и таланта. Говоря о балете, я буду обсуждать классический балет, современный балет и грузинские национальные танцы вместе, потому что все эти три вида являются проявлением одного большого творческого таланта, и отличают Вахтанга Чабукиани от Баланчина, Баланчина от Сухишвили или Сухишвили от Алексидзе", – сказала президент.

Зурабишвили отметила, что Георгий Алексидзе провел на службе грузинского балета 30 лет и в течение многих лет возглавлял балетную труппу Театра оперы и балета.

"Вся его работа показывает, что он был свободен как человек и свободен как художник. Вы не можете заниматься искусством, если не свободны полностью. Он представил новый язык и новое видение балета и хореографии: хореографические миниатюры, камерный балет, его почерк был пропитан простотой и изысканностью", – подчеркнула Зурабишвили.

На церемонии награждения труппа Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе под руководством дочери Георгия Алексидзе Мариам Алексидзе представила балет "Довин-Довен-Довли" на стихи Галактиона Табидзе. На мероприятии присутствовали члены семьи Алексидзе, друзья и представители культурной сферы.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2278)

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