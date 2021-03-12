Феномен легенды: грузинскому балету "Сухишвили" посвятили книгу

Издание расскажет читателям об истории легендарного танцевального коллектива от истоков до наших дней

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. В Тбилиси в свет вышла книга, посвященная Национальному балету Грузии "Сухишвили" – издание расскажет читателям историю одного из самых знаменитых народных танцевальных ансамблей, говорится на странице директора коллектива в Facebook.

"Сухишвилеби" – так называется книга, которая готовилась к выпуску в течение года. "Работа целого года подошла к концу! Это книга, сделанная во время пандемии. История и деятельность ансамбля в 1945-2020 гг.", – написала Нино Сухишвили.

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Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны.

Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.

Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.

Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография. Поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.