Актер Кирилл Кяро приехал на съемки в Грузию

Кяро известен зрителям по телесериалам "Нюхач", "Лучше, чем люди", "Эпидемия", "Пассажиры" и другим фильмам

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Известный российский актер эстонского происхождения Кирилл Кяро находится в столице Грузии, где проходят съемки нового проекта актера.

Кяро поделился сторис в Instagram кадрами, по которым очевидно, что актер приехал в Тбилиси не отдыхать, а работать. Однако в видео артист ничего не рассказал. Судя по всему, пока все держится в секрете. Тем не менее подписчики смогли увидеть съемочную площадку и подготовку к процессу.

Кирилл Кяро не единственный российский актер, которого принимал Тбилиси в последнее время. Здесь больше месяца отдыхала и известная актриса Юлия Пересильд.

Кирилл Кяро – популярный актер кино и театра. Имеет внушительную фильмографию. Особенно запомнился зрителям по работе в сериале "Нюхач", где тот сыграл главную роль в 2013 году. За эту роль актер был номинирован на получение Профессионального приза ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино.

После картины "Нюхач" Кирилл также участвовал в ряде телевизионных проектов. Среди них "Верадарц", "Жить дальше", "Мужские каникулы", "Дикий", сериалы "Лучше, чем люди", "Эпидемия", "Пассажиры" и другие.