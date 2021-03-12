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Актер Кмрилл Кяро

Актер Кирилл Кяро приехал на съемки в Грузию

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2282)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210312/251148183/Akter-Kirill-Kyaro-priekhal-na-semki-v-Gruziyu.html

Кяро известен зрителям по телесериалам "Нюхач", "Лучше, чем люди", "Эпидемия", "Пассажиры" и другим фильмам

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Известный российский актер эстонского происхождения Кирилл Кяро находится в столице Грузии, где проходят съемки нового проекта актера.

Актриса Юлия Пересильд
photo: Julia Peresild / Instagram
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Кяро поделился сторис в Instagram кадрами, по которым очевидно, что актер приехал в Тбилиси не отдыхать, а работать. Однако в видео артист ничего не рассказал. Судя по всему, пока все держится в секрете. Тем не менее подписчики смогли увидеть съемочную площадку и подготовку к процессу.

Кирилл Кяро не единственный российский актер, которого принимал Тбилиси в последнее время. Здесь больше месяца отдыхала и известная актриса Юлия Пересильд.

Кирилл Кяро – популярный актер кино и театра. Имеет внушительную фильмографию. Особенно запомнился зрителям по работе в сериале "Нюхач", где тот сыграл главную роль в 2013 году. За эту роль актер был номинирован на получение Профессионального приза ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино.

После картины "Нюхач" Кирилл также участвовал в ряде телевизионных проектов. Среди них "Верадарц", "Жить дальше", "Мужские каникулы", "Дикий", сериалы "Лучше, чем люди", "Эпидемия", "Пассажиры" и другие.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2282)

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