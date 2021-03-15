Москвичам покажут фильм об уникальной грузинской художнице Элико

Живописец создавала картины не маслом и красками, а из разноцветных камней, песка, прутьев, стекла, обломков глиняной посуды и даже фантиков от конфет

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Показ короткометражного документального фильма "Элико", посвященного грузинской художнице-самоучке Элене Лухуташвили, состоится в Москве 17 марта, говорится в сообщении Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

© Sputnik / Levan Avlabreli Картины из мусора художницы Элене Лухуташвили

Организаторы показа – проект "Мания Кино" и департамент культуры грузинской диаспоры России Chveni Saunje. Для зрителей фильм представят эксперт кино Георгий Нерсесов и режиссер Денис Неробеев.

© Sputnik / Levan Avlabreli Картины из мусора художницы Элене Лухуташвили

"Мир, который создает хрупкая талантливейшая художница-самоучка Элене Лухуташвили, кардинально отличается от той яркой глянцевой туристической картинки, которую привыкли наблюдать в Грузии туристы. А погружение в быт и жизненную философию этой мудрой женщины из Телави придает фильму особую глубину и резкость", – говорится в сообщении.

© Sputnik / Levan Avlabreli Картины из мусора художницы Элене Лухуташвили

Специальный показ кинофильма состоится в Московском доме национальностей в 19:00 по местному времени. Зрители смогут попасть на сеанс, пройдя онлайн-регистрацию.

© Sputnik / Levan Avlabreli Картины из мусора художницы Элене Лухуташвили

Известная грузинская художница-самоучка Элене Лухуташвили из Телави (Кахети) умерла в возрасте 91 года в 2019 году. Она создавала картины и поделки из разноцветных камней, песка, прутьев, стекла, обломков глиняной посуды и фантиков от конфет.

© Sputnik / Levan Avlabreli Художница Элене Лухуташвили показала в Тбилиси свои работы из подручных предметов

Героями ее картин являются цари Грузии, библейские мотивы, птицы и животные, а также нагие женщины на природе.

photo: Exhibition by Elena Lukhutashvili / FB Картины Элене Лухуташвили

В 1990-х годах грузинская художница дважды ездила во Францию, где участвовала в групповых выставках. В свое время в родном Телави Элене Лухуташвили очень хотела художественно оформить городскую стену в центре – поселить на ней мотивы древности и современной жизни Кахетии, но этой идее так и не суждено было осуществиться.

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