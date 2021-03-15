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Актриса Ариадна Шенгелая, фильм Чудаки

В Грузии в 2021 году отреставрируют более десятка картин начала XX столетия

National Library of Georgia
Культура
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Темы:
Грузинское кино (158)
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Sputnik Грузия
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Забота о кинематографическом наследии - одна из приоритетных задач Грузинского киноцентра, отмечают в организации

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Национальный центр кинематографии Грузии намерен отреставрировать копии картин "Чудаки" Эльдара Шенгелая, "Любовь с первого взгляда" Резо Эсадзе и "Грузинская хроника XIX века" Александра Рехвиашвили, ранее привезенных на родину из российского кинохранилища "Госфильмофонд", сообщили Sputnik Грузия в ведомстве.

Картины из мусора художницы Элене Лухуташвили
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В киноцентре отмечают, что забота о кинематографическом наследии - одна из приоритетных задач организации.

Хотя из-за пандемии в 2020 году киноцентру не удалось привезти копии фильмов из "Госфильмофонда", технические работы, а именно восстановление-реставрация фильмов - не прекращались.

Вместе с этими лентами киноцентр при сотрудничестве с Нацархивом Грузии в 2021 году планирует отреставрировать еще восемь фильмов:

  • "Сурамская крепость" Иване Перестиани
  • "Арсен Георгиашвили" Иване Перестиани
  • "Отцеубийца" Амо Бек-Назарова
  • "Гиули" Николая Шенгелая
  • "Ибрагим и Годердзи" Закария Беришвили 
  • "Женщина с рынка" Георгия Макарова
  • "Молодежь побеждает" Михаила Геловани
  • "Верхом на "Хольте" Лео Эсакия.

Все восемь фильмов относятся к эпохе 1920-х, знаменательной для грузинского кинематографа, отмечают в ведомстве.

Процесс возвращения грузинских фильмов на родину начался в 2016 году и продолжается по сей день при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. На данный момент из российского "Госфильмофонда" привезено около 60 фильмов, из них отреставрировано 23. Количество отреставрированных фильмов до конца года увеличится до 34.

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Грузинское кино (158)

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