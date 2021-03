Грузия представила песню для "Евровидения – 2021"

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Грузия представила песню "You", с которой Торнике Кипиани представит страну на международном конкурсе песни "Евровидение – 2021".

Баллада Кипиани под названием "Ты" получилась многожанровой – она сочетает в себе рок, поп-рок и блюз-рок. Однако, несмотря на это и красивые пейзажи в клипе, слушатели разделились на два лагеря – одни остались довольны композицией, другие довольны самим голосом Торнике, но не песней.

"Хорошая песня, но не самая оригинальная, все же его голос здесь действительно хорош", "Видимо, я единственный, кто предпочитает эту песню прошлогодней. И музыкальное видео красивое", "Я предпочитаю его выступление 2020 года, но мне очень нравится его атмосфера, опять же еще одна уникальная песня из Грузии! Удачи из Греции!" - пишут пользователи YouTube.

Англоязычную композицию написал сам Кипиани, что касается аранжировки, то она была сделана в студии "Bravo Records". В разработке трека, как и в прошлом году, Торнике Кипиани помогал Алеко Бердзенишвили. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Над сценической постановкой выступления грузинского конкурсанта будет работать шведский режиссер Эмилия Синквист.

Полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая в Роттердаме. Грузия примет участие во втором полуфинале Евровидения.

"Евровидение" в этом году пройдет без зрителей в пустом зале. Что касается присутствия участников конкурса, то среди возможных вариантов, которые рассматривают в Роттердаме, как проведение онлайн-конкурса среди артистов, так и их оффлайн-выступление без зрителей непосредственно в Нидерландах с соблюдением социальной дистанции и всех мер предосторожности по COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, работа над окончательным форматом конкурса все еще продолжается и решение будет объявлено в ближайшее время.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.